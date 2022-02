Que horas acaba o BBB 22 hoje? Horário do paredão na terça-feira (1/2)

Nesta terça-feira (1), alguém será eliminado entre Rodrigo, Jessilane e Natália. Porém, vai demorar um pouco mais que o habitual para o público descobrir quem sai, pois o Big Brother Brasil irá começar mais tarde por causa da partida do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Para quem acorda cedo no dia seguinte para trabalhar ou estudar esta notícia pode assustar, então é bom saber que horas acaba o BBB 22 hoje! Já se prepara para dormir mais tarde neste dia de resultado de paredão.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai acabar 00h40 hoje, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, segundo o cronograma da Rede Globo. O programa está previsto para começar às 23h30 e ter 1 hora e 10 minutos de edição. Quando o resultado de paredão for concluído no reality show, a programação dará espaço para o Jornal da Globo.

A alteração no cronograma acontece porque nesta terça será exibido Brasil x Paraguai a partir das 21h20, nas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. A partida de futebol alterou o cronograma da emissora, que diminuiu o tempo de exibição de suas novelas a partir do Vale a Pena Ver de Novo, além do Jornal Nacional. O Clone começará às 17h05 e terminará mais cedo, às 18h00, a partir daí será a vez de Nos Tempos do Imperador assumir a programação.

Quanto Mais Vida Melhor começará mais cedo, às 19h15. O Jornal Nacional começará às 20h00 e terá apenas 35 minutos de edição. Logo após virá Um Lugar ao Sol, que ficará no ar de 20h35 a 21h20, horário do jogo do Brasil.

Além da eliminação de Jessilane, Rodrigo ou Natália, o programa de hoje do BBB 22, que acaba às 00h40, vai exibir o pós jogo da discórdia, o quadro de humor C.A.T BBB e os VTs dos brothers durante o dia.

Agenda do eliminado

Bate-Papo BBB: depois do programa ao vivo de terça-feira, na Globoplay e Gshow.

Mais Você: a partir das 09h30 de quarta-feira na TV Globo.

Big Brother Brasil – A Eliminação: a partir das 23h30 das quartas, no Multishow.

Fora da Casa: depois do programa ao vivo de quinta-feira do Big Brother Brasil no Gshow.

Quem já foi eliminado?

Até agora apenas Luciano deixou a casa do BBB 22. O integrante do time pipoca foi eliminado com 49,31% dos votos em um paredão contra Natália, que somou 34,89%, e Naiara Azevedo, que recebeu 15,8%.

Como assistir ao vivo de graça

Para assistir o BBB 22 ao vivo hoje, que começa às 23h30 e acaba 00h40, totalmente de graça, há duas opções. A primeira é a mais simples e também mais comum: sintonizar na TV Globo no horário do início do programa de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

Caso esteja longe da sua televisão e tenha que assistir pelo celular, computador ou tablet, a segunda opção para assistir o BBB 22 ao vivo e de graça é acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay. A aba permite que qualquer usuário do site assista sem pagar nada a programação em tempo real do canal.

No entanto, para usufruir desta opção é necessário já ter um cadastro no site. Caso ainda não tenha, o processo é simples. Informe nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado, país, crie uma senha e depois selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs. O último passo é clicar em “cadastrar” e pronto!

Valores do Pay Per View da Globoplay

Para quem quer assistir o confinamento durante 24 horas, será necessário ter acesso ao Pay Per View do programa, um serviço pago. Os preços e opções são:

Catálogo da Globoplay e Pay Per View: R$ 24,90 por mês ou 12x de R$ 19,90 no plano anual;

Catálogos da Globoplay, Disney plus e Pay Per View: R$ 43,90 por mês ou 12x de R$ 37,90 no plano anual;

Catálogos da Globoplay, Discovery plus e Pay Per View: R$ 38,90 por mês.

Catálogo da Globoplay, canais ao vivo e Pay Per View: R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 no plano anual;

Catálogos da Globoplay, Telecine e Pay Per View: R$ 49,90 por mês;

Catálogos da Globoplay, Disney+, canais ao vivo e Pay Per View: R$ 69,90 ao mês ou 12x R$ 59,90 no anual;

Catálogos da Globoplay, Premiere e Pay Per View: R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 64,90 no anual;

Catálogos da Globoplay, Telecine, canais ao vivo e Pay Per View: R$ 74,90 ao mês

Catálogos da Globoplay, Premiere, canais ao vivo e Pay Per View: R$ 89,90 por mês ou 12x de R$ 84,90 no plano anual.

Programação da Globo – 01/02/2022

TERÇA-FEIRA, 01/02/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:25 Sessão da Tarde – Questão De Tempo

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:00 Nos Tempos do Imperador

19:15 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:00 Jornal Nacional

20:35 Um Lugar ao Sol

21:20 Futebol

23:30 Big Brother Brasil

00:40 Jornal da Globo

01:30 Vai Que Cola

02:15 Corujão I – Doentes De Amor

