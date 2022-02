Que horas começa o BBB 22 hoje: horário de eliminação (15/2)

Nesta terça-feira, 15 de fevereiro, muita coisa promete movimentar a programação da Rede Globo: além dos detalhes da eliminação de Maria, o público também conhecerá o nome do quarto eliminado do programa. Veja que horas começa o BBB 22 hoje e não perca nenhum detalhe do maior reality show da TV brasileira.

Que horas começa o BBB 22 hoje – programação da Globo

Que horas começa o BBB 22 hoje? De acordo com a programação da Rede Globo, o reality está previsto para começar às 22h35 (horário de Brasília), logo depois do capítulo da novela ‘Um Lugar ao Sol’. O programa deve permanecer no ar até às 23h55, quando será substituído pelo Profissão Repórter.

Além do modo tradicional, na TV aberta, também é possível assistir ao reality na internet. Para isso, é preciso de uma conta no GloboPlay, o serviço de streaming da emissora e que oferece assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês.

No streaming, o assinante conta com duas opções de reprodução: o mesmo sinal da TV e o acesso aos sinais das câmeras exclusivas – estilo pay-per-view – que estão distribuídas dentro da casa. Para assistir ao sinal da TV, basta clicar em “Agora na TV”. Já quem procura os sinais das câmeras exclusivas precisam ir até a página do BBB e, depois, em “Acompanhe a Casa”.

O endereço do GloboPlay com pacotes e o acesso ao conteúdo é www.globoplay.com.

Parcial aponta quem vai sair do BBB 22

Apesar de que horas começa o BBB 22 hoje, outra dúvida ocupa a cabeça dos fãs do reality: quem será o próximo eliminado? Arthur Aguiar, Bárbara e Natália estão no paredão e, ainda no programa desta terça-feira, um deles deixará a edição.

De acordo com a parcial da enquete do DCI, Bárbara é quem deve ser eliminada. A participante do Pipoca, que está em seu primeiro paredão, recebeu 78,25% de todos os votos movimentados no portal. No total, até o começo da noite deste 15 de fevereiro, a votação havia recebido mais de 300 mil votos.

A segunda posição da lista de mais votados da semana é ocupada por Natália, que recebeu 17,37% dos votos. A participante, no entanto, segundo a parcial, não corre riscos: a diferença entre Bárbara e Natália é de mais de 60% dos votos.

Sendo assim, Arthur Aguiar ocupa a posição mais confortável e recebeu apenas 4,38% dos votos. Veja o gráfico com os resultados:

A votação do DCI permanecerá aberta até a noite desta terça-feira, 15 de fevereiro, durante o programa ao vivo. Vote e opine: quem deve ser eliminado?

Expulsão de Maria

É no programa ao vivo desta terça-feira também que o público terá detalhes da expulsão de Maria do BBB 22. A atriz, que era do Camarote, foi expulsa do programa depois de bater com o balde na cabeça de Natália no Jogo da Discórdia.

Na dinâmica, a participante ganhou a chance de dar um ‘banho de água suja’ em Natália, mas cumpriu o ato com bastante agressividade e bateu na cabeça da participante com o objeto. Na hora, Natália reclamou, mas disse que estava tudo bem e o jogo continuou.

No entanto, a pressão do público com a emissora só cresceu e, na tarde desta terça-feira, 15 de fevereiro, Maria deixou a competição por agredir a colega de confinamento.

Programação Rede Globo

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – A Vingança Das Damas De Honra

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:35 Big Brother Brasil 22

23:55 Profissão Repórter

00:35 Jornal da Globo

01:25 Olimpíadas De Inverno 2022

Quarta-feira, 16/02/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Pegando Fogo

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:15 Big Brother Brasil 22

23:10 Cinema Do Líder

00:50 Jornal da Globo

01:40 Olimpíadas De Inverno 2022

