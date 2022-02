Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo (20/02)

Quinto paredão do reality shows será formado hoje

A edição deste domingo (20) do Big Brother Brasil vai mostrar os melhores momentos da festa de ontem, que contou com show de Thiaguinho, o almoço do anjo, além da formação do quinto paredão da temporada. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 hoje.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 hoje começa às 23h10, horário de Brasília, logo após a exibição do Fantástico.

O programa deve começar mostrando os principais acontecimentos da festa realizada na noite do último sábado. Os brothers curtiram um show especial do cantor Thiaguinho, depois de duas semanas sem receberem atrações nas festas.

Também serão exibidas imagens de Laís e Larissa cumprindo o castigo do monstro – as sisters foram escolhidas por Arthur Aguiar e devem se revezar para ocupar o tempo inteiro uma plataforma colocada no gramado.

O público vai poder ver os melhores momentos do almoço do anjo de Arthur Aguiar. O ator curtiu uma refeição especial ao lado dos colegas e ainda assistiu um vídeo gravado por sua família.

Em seguida, começa a formação de paredão. Anjo imuniza um e líder indica um. A votação da casa será feita de forma diferente: os brothers serão divididos em três grupos, e cada um deve indicar, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Gustavo, que já está no paredão devido ao big fone, e os indicados pela casa disputam a prova bate e volta.

+ Regras da semana BBB 22: como será a dinâmica do 5º paredão

Brothers cantam música tema da edição

Desde o primeiro paredão, os brothers do BBB 22 cantam a música Deixa Tudo Como Tá, de Thiaguinho, quando um brother é eliminado.

O momento gerou reclamações dos fãs nas redes sociais, e Larissa, que estava na casa de vidro, passou a informação de que o público não estava gostando da constante cantoria.

Apesar das reclamações, os brothers puderam cantar o ‘hino’ da edição ontem com o próprio intérprete da música.

O cantor abriu o show cantando Era Uma Vez. Ao longo da noite, os jogadores se emocionaram com a apresentação. Também rolaram momentos fofos entre Jade Picon e Paulo André, que assistiram ao show juntinhos.

"A gente não vai errar, não

E se a gente errar

A gente foi feliz tentando acertar" 🎶#RedeBBB #BBB22 @thiaguinhocomth pic.twitter.com/rrzKnhyiFn — Big Brother Brasil (@bbb) February 20, 2022

Quem está no monstro do BBB 22?

Laís e Larissa estão no monstro. O castigo, que teve início na tarde de sábado após a prova do anjo, será encerrado durante o programa ao vivo de hoje.

Vestidas de fita cassete, as sisters devem se revezar no toca fitas localizado no gramado, que deve permanecer ocupada o tempo todo por pelo menos uma delas. Quem estiver fora, deve carregar um lápis para todo o lado. Cada uma perdeu 300 estalecas.

Arthur Aguiar escolheu Laís e Larissa por elas nunca terem ido para o monstro. Entretanto, a escolha do ator gerou críticas entre os fãs do programa por acreditarem que ele deveria ter colocado Jade Picon, sua maior rival no jogo, para cumprir o castigo.

O BBB 22 é apresentado por Tadeu Schimdt, com direção geral de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

+ Repescagem BBB 22: ex-participantes podem voltar ao reality