Que horas começa o BBB 22 hoje, domingo, dia de paredão (13/02)

O Big Brother Brasil reserva grandes emoções para este domingo (13). Além da nova formação de paredão da temporada, o público vai descobrir se os participantes da casa de Vidro, Gustavo e Larissa, entram na casa mais vigiada do país ou não. Que horas começa o BBB 22 hoje? É melhor ficar de olho na programação do reality show para não perder nenhuma novidade.

CASA DE VIDRO: VOTE NA ENQUETE BBB 22 UOL

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 vai começar às 23h10 hoje, domingo, dia 13 de fevereiro, depois Fantástico, de acordo com o cronograma oficial da emissora. O programa ao vivo de hoje do reality show está previsto para ficar 1 hora e 20 minutos no ar e terminar 00h30, horário que cederá espaço nas telinhas para o filme Hitman: Agente 47, no Domingo Maior.

Antes da formação de paredão desta semana acontecer, a votação da Casa de Vidro será encerrada e Tadeu Schmidt informará se Larissa e Gustavo ganharam a aprovação do público para entrar de vez no reality show. Depois, será realizada a berlinda da noite.

Após a formação de paredão, uma prova bate e volta será disputada para alguém escapar da disputa por permanência. Quando for definido os emparedados da semana, o programa dará 30 segundos para cada confinado defender sua permanência em um papo diretamente com o público e em seguida abrirá a votação.

Como assistir o BBB 22 hoje ao vivo

Para assistir o programa ao vivo do BBB 22 hoje, que começa às 23h10, há algumas maneiras gratuitas de acompanhar, você pode ver o reality show pela sua televisão ou optar por usar a internet e um dispositivo móvel. A opção mais fácil e comum é sintonizar no canal por uma TV com acesso aos canais abertos brasileiros no horário indicado.

A outra maneira também é gratuita, só um pouco mais trabalhosa. Você pode assistir o programa pela aba “Agora na TV” da Globoplay no seu celular, computador, tablet ou Smart TV, a alternativa é de graça, porém, é necessário ter um cadastro na plataforma streaming para ter o acesso liberado. No cadastro, você precisará informar nome completo, e-mail, gênero, data de aniversário, cidade, estado e país. Criará uma senha e passará pela verificação de robôs, depois disso é só aguardar a confirmarão por e-mail.

Quem optar por assistir a festa ao vivo durante a madrugada, será necessário adquirir um dos pacotes da Globoplay que oferecem o Pay Per View, o acesso 24 horas às câmeras do reality show. Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90.

Programação da Globo

DOMINGO, 13/02/2022

05:20 Santa Missa

06:40 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

07:15 Globo Rural

08:35 Esporte Espetacular

10:20 Futebol – Supercopa Feminina – Final entre Corinthians e Grêmio

12:30 Temperatura Máxima – Terremoto: A Falha De San Andreas

14:25 The Voice+

15:55 The Masked Singer Brasil

17:40 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil

00:30 Domingo Maior – Hitman: Agente 47

02:00 Olimpíadas De Inverno 2022

Como vai ser o paredão da semana

O paredão desta semana será triplo e a formação acontecerá da seguinte maneira: os primeiros a se pronunciarem na noite de votação de hoje (13), serão os vencedores da prova do anjo, Pedro Scooby e Paulo André, a disputa foi realizada em duplas no sábado (12).

A dupla vai escolher em consenso um colega de confinamento para ser imunizado. Em seguida, eles escolherão entre eles qual dos dois ficará imune.

Depois disso, a líder Jade poderá fazer sua indicação. É a segunda semana seguida que a influenciadora digital é a chefona da casa, na noite de quinta (10), a famosa venceu uma disputa que exigia boa memória.

Após a indicação do líder, a votação da casa será iniciada. Nesta semana, os votos serão secretos no confessionário. Depois, o dedo duro vai sortear quarto brothers que serão obrigados a revelarem seus votos.

Antes do final da votação, haverá dois contragolpes, um do indicado pelo líder e outro pelo participante mais votado pela casa.

Três vão realizar a prova bate e volta, o mais votado da casa e os dois contragolpes, assim alguém irá escapar da berlinda. Pelas regras do programa, o indicado do líder fica fora desta disputa.

