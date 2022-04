Que horas começa o BBB 22 hoje: horário da final do programa

A grande final chegou! Depois de muita espera, o centésimo dia da vigésima segunda edição do programa está batendo na porta e agora só falta revelar quem sairá da casa com o prêmio de R$ 1,5 milhão no bolso: Douglas Silva, Paulo André ou Arthur Aguiar. Confira que horas começa o BBB 22 hoje, terça-feira (26), para não perder nada do último episódio do reality show.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 de hoje começa às 22 horas e 45 minutos, segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível no site da emissora para consulta. O programa vai ao ar depois do especial de No Limite, que exibirá novidades da nova temporada, apresentará os participantes da competição de sobrevivência, entre outras curiosidades da edição de 2022.

A final do BBB 22 de hoje começa com várias atrações musicais, como as ex-participantes Linn da Quebrada, Maria e Naiara Azevedo. Além das sisters, também se apresentarão os cantores Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo, intérprete da canção tema do reality show.

Se a final do Big Brother Brasil 2022 seguir o padrão da edição passada, também serão exibidos alguns VTs especiais da trajetória dos finalistas e principais momentos da temporada.

Que horas acaba o BBB 22 hoje?

Ainda segundo a programação da Rede Globo, é previsto que a final do BBB 22 de hoje acabe às 00h55. O reality show está marcado para ter 1 hora e 10 minutos no ar e depois cederá espaço nas telinhas da emissora para o Jornal da Globo.

Quando vai ser o reencontro dos brothers

A vigésima segunda temporada do reality acaba hoje, terça-feira (26), dia que o BBB 22 começa às 22 horas e 45 minutos, porém, você ainda não precisa se despedir. Na próxima quinta-feira, dia 28, os participantes da edição irão se reencontrar no especial “BBB Dia 101”. O episódio será para que os brothers possam lavar a roupa suja e relembrar momentos importantes do confinamento.

O BBB Dia 101 está marcado para começar às 22 horas e 35 minutos na quinta-feira, depois da novela Pantanal. O programa ficará no ar até às 23 horas e 50 minutos, horário do Lady Night.

Quem está ganhando o BBB 22?

No UOL, Arthur Aguiar é apontado como o provável vencedor da temporada. O brother soma 61,54% dos mais de 365 mil votos somados até agora e assume a liderança com folga.

Paulo André vem na segunda posição, com 31,14% e Douglas Silva aparece na lanterna da lista, com apenas 4,33% dos votos para ganhar o BBB 22 hoje, que começa depois do especial de No Limite.

Já no DCI, o favoritismo está do lado de Paulo André, que soma 64,28% dos mais de 584 mil votos contabilizados até o momento. Arthur está na vice-liderança com 34,45% e Douglas vem em útimo com 1,27%.

A consulta nas enquetes do DCI e UOL sobre a final do BBB 22 foram realizadas entre às 11h00 e 12h00 de hoje, que o programa começa às 22h45, e pode ser atualizada ao longo do dia.

Quais os próximos realities da TV Globo?

Agora que o BBB 22 chega ao fim e o The Masked Singer Brasil também foi finalizado, é hora de começar a acompanhar novas atrações. Neste fim de semana estreia a nova temporada do The Voice Kids, apresentada por Márcio Garcia. A competição musical infantil será exibida aos domingos a partir do dia 1 de maio, os jurados serão as cantoras Maiara e Maraisa, Michel Teló e Carlinhos Brown.

A partir da próxima terça-feira, dia 3 de maio, o público vai acompanhar a estreia do No Limite nas telinhas da Globo. A atração vai ao ar depois da novela Pantanal e vai contar com 24 participantes na disputa pelo prêmio do programa de sobrevivência. Até o ano passado, o vencedor levava para casa R$ 500 mil, ainda não foi revelado se essa quantia irá aumentar na atual temporada.

Para quem gosta de reality show de culinária, a quarta temporada do Mestre do Sabor já está confirmada, porém, ainda sem data definitiva divulgada. Segundo o Notícias da TV, o programa estreia sua nova edição em julho deste ano.

– The Voice Kids: 1 de maio, depois do Temperatura Máxima

– No Limite: 3 de maio, após a novela Pantanal

– Mestre do Sabor: prevista para julho, ainda sem data exata

Confira as primeiras imagens da nova temporada do No Limite:

