Que horas é a prova do anjo hoje, sábado (26/02)

Que horas começa a prova do anjo? Disputa será realizada no final da manhã e início da tarde - Foto: Reprodução/Globo

A disputa pelo colar de imunidade é uma das dinâmicas mais importantes da casa e tem o poder de mexer com o jogo. Que horas é a prova do anjo hoje, sábado, 26 de fevereiro? É bom ficar de olho no Pay Per View do reality show para não perder nada desta briga.

Que horas é a prova do anjo hoje no BBB 22?

É previsto que a prova do anjo desta sábado (26) comece por volta do final do período da manhã e começo da tarde, entre às 12h00 e 14h00. A hora exata da disputa não é divulgado pela emissora que exibe o reality show, porém, este é o horário que geralmente a prova acontece no confinamento.

Antes da disputa ter início, geralmente é realizado um sorteio na sala da casa, com o comando de Tadeu Schmidt, para saber quem vai participar da disputa e quem fica de fora. Quando é uma semana em que todos vão participar, também pode ser realizado um sorteio para definir qual será a ordem dos participantes na disputa. A quantidade de brothers e sisters que vão competir é decisão da produção do programa.

O líder da semana nunca participa da disputa, quando a prova do anjo é realizada no gramado do programa, algumas vezes o chefão ou chefona da casa ganha o direito de assistir a disputa da varanda. Já quando os brothers vão para a “segunda dimensão”, área em que são realizadas a maior parte das disputas por conta do espaço, o líder geralmente não tem direito de acompanhá-los para assistir.

A prova do anjo do BBB 22 de hoje não será autoimune, o apresentador do reality show informou na última quinta-feira (24) que o vencedor vai escolher um colega de confinamento para ser presenteado com a imunidade na noite de votação, no próximo domingo (27). Além do colar, o ganhador da disputa do anjo recebe um almoço especial com direito a uma mensagem em vídeo da família e amigos.

Como assistir a prova do anjo do BBB 22

Para assistir ao vivo a prova do anjo do BBB 22, na hora que começa até o final, é necessário ser assinante do Pay Per View do programa. Há algumas opções que você pode usar para conseguir assistir, uma delas é a TV a cabo, se você for assinante, é só contatar a empresa que presta serviço na sua casa e pedir para assinar o pacote adicional do reality show.

Caso não tenha televisão por assinatura, pode optar por pagar um dos pacotes da Globoplay, que variam de R$ 19,90 a R$ 89,90. Qualquer um dos planos, seja o mais barato ou mais caro, te dá direito as câmeras do Pay Per View.

Para quem prefere assistir de graça, é só aguardar pelo programa ao vivo desta sábado. A edição exibe a prova de forma editada, mostrando os melhores momentos e depois quem venceu.

Quem já venceu a prova do anjo no BBB 22?

Rodrigo foi o primeiro e segundo anjo da edição, na primeira semana do programa ele ficou imune durante a votação da casa e na segunda semana imunizou Eliezer.

Na terceira prova do anjo do BBB 22, Bárbara foi a vencedora. A loira teve sorte e conquistou um super anjo, assim ela estava imunizada, mas também pôde imunizar um colega, sua escolha foi Laís.

Na quarta disputa da edição, em dupla, Pedro Scooby e Paulo André foram os vencedores. A dupla optou por imunizar Douglas Silva durante a formação de paredão da semana.

Na quinta prova do anjo da temporada, Arthur Aguiar foi coroado campeão, no dia da formação de berlinda, ele imunizou Natália.

Escolha do monstro

Quem vence a prova do anjo no BBB também tem a missão de escolher quem serão os brothers no castigo do monstro da semana. O tema do castigo muda a cada semana e é definido pela produção do programa, o monstro é geralmente entre 2 e 3 confinados.

Quem é escolhido para o castigo perde 300 estalecas e é obrigado a ir para a xepa, caso tenha sido uma das escolhas para o grupo vip do líder da semana. Nesta semana, a liderança da casa está nas mãos de Paulo André, em conversa com Larissa, Linn da Quebrada ameaçou colocar o líder no monstro caso ganhe a prova do anjo.

Quem está no vip: Paulo André, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Gustavo, Jade Picon e Douglas Silva

Quem está na xepa: Eliezer, Eslovênia, Jessilane, Laís, Larissa, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Tiago Abravanel e Vinicius

Quem já foi monstro

Jade Picon, Eliezer, Naiara Azevedo, Paulo André, Brunna Gonçalves, Bárbara, Laís, Linn da Quebrada, Natália, Lucas, Larissa, Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur Aguiar já estiveram no castigo do monstro da edição.

