Que horas é a Prova do Anjo no BBB 22 hoje (19/02)

Neste sábado (19), ocorre mais uma prova do anjo no Big Brother Brasil. O vencedor da disputa leva o direito de imunizar um colega, escolher os castigados pelo monstro e ainda ganha um almoço especial. Abaixo, veja que horas é a prova do anjo no BBB 22.

A prova do anjo do BBB 22 não tem horário certo para começar. Geralmente, a disputa tem início entre 12h e 14, horário de Brasília.

Nesta semana, não haverá surpresas em relação ao anjo. Quem vencer a disputa terá a oportunidade de imunizar um brother durante a formação do paredão triplo no domingo.

O vencedor também escolhe quem deverá cumprir o castigo do monstro. Na dinâmica, os azarados devem ficar o tempo inteiro vestidos com uma fantasia disponibilizada pela produção e cumprir as tarefas que foram solicitadas.

A edição de sábado mostra os melhores momentos da disputa pelo colar da imunidade. Quem quiser acompanhar a competição ao vivo, precisa ter um dos planos pagos do Globoplay. Depois que a assinatura estiver concluída, basta clicar em uma das câmeras disponibilizadas.

Quem já foi anjo?

Essa será a quinta disputa do anjo no BBB 22. Ao longo do primeiro mês, a produção inovou na dinâmica da imunidade ao colocar anjos autoimunes e superanjos no reality.

Na primeira semana, Rodrigo ficou com o anjo após vencer a superprova ao lado de Douglas Silva. O ator levou a liderança e o gerente com o colar de imunidade. Na ocasião, o anjo foi autoimune e o Pipoca não pode ser votado durante a formação de paredão. Ele escolheu Eliezer e Naiara Azevedo para o castigo do monstro.

Rodrigo venceu a prova do anjo mais uma vez na segunda semana. Desta vez, ele imunizou Eliezer e mandou Paulo André e Brunna Gonçalves para o monstro.

Na terceira disputa foi a vez de Bárbara levar a melhor. A gaúcha não só imunizou Laís, mas também não pode ser votada no paredão. Ela escolheu Douglas e Scooby para o monstro.

A quarta competição foi em dupla. Pedro Scooby e Paulo André levaram a melhor. Eles imunizaram DG e tiveram que escolher em consenso qual deles ficaria imune. No caso, foi P.A. Linn da Quebrada, Natália e Lucas foram os escolhidos para o monstro.

1ª semana: Rodrigo

2ª semana: Rodrigo

3ª semana: Bárbara

4ª semana: Pedro Scooby e Paulo André

Quem já saiu do programa?

O BBB 22 já teve quatro eliminações, uma desclassificação e a entrada de dois novos jogadores da casa.

Luciano, Rodrigo, Naiara e Bárbara foram os quatro primeiros eliminados da nova temporada do Big Brother Brasil. No mesmo dia da eliminação da gaúcha, Maria foi expulsa do programa por ter batido na cabeça de Natália com um balde durante o jogo da discórdia.

Já Larissa e Gustavo entraram no jogo na terceira semana através de votação popular – os dois estavam na casa de vidro construída dentro do BBB.

1º eliminado: Luciano, do grupo Pipoca, com 49,31% dos votos.

2º eliminado: Rodrigo, do grupo Pipoca, com 48,45% dos votos.

3º eliminado: Naiara Azevedo, do grupo Camarote, com 57,77% dos votos.

4º eliminado: Bárbara, grupo Pipoca, com 86,02% dos votos.

Desclassificação: Maria, por agredir Natália durante o jogo da discórdia.

