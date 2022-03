Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 22? Dois vão para o paredão

Neste sábado, dia 5 de março, o temido Big Fone irá tocar pela segunda vez no BBB 22. Que horas vai tocar o Big Fone? A dinâmica acontecerá durante o programa ao vivo e dois participantes serão emparedados, mas ainda haverá a chance de um deles escapar da berlinda.

O Big Fone irá tocar durante o programa ao vivo de sábado (5), que está marcado para começar às 22h05, depois da exibição da novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial Globo, cedido pelo canal no site oficial da rede de televisão.

Quem atender o Big Fone estará direto no paredão da semana e precisará decidir quem mais puxar para a berlinda. No entanto, caso Pedro Scooby ou Douglas Silva atendam ao telefone, eles precisarão escolher alguém para ir ao paredão e este participante irá definir quem puxar. Essas regras foram explicadas no programa de quinta-feira (3) por Tadeu Schmidt pois o surfista é o líder da semana e o ator está imune por ser o segundo colocado na disputa pela liderança, por isso, se um deles atender, a dinâmica mudará um pouco.

Quem pode ir parar no paredão se atender o Big Fone? Com exceção de Scooby e Douglas, todos correm perigo de ir para a berlinda caso atendam ao telefone no confinamento, eles são: Arthur Aguiar, Eliezer, Eslovênia, Gustavo, Jade Picon, Jessilane, Laís, Linn da Quebrada, Lucas, Natália, Paulo André e Vinicius.

Os dois participantes que estiverem no paredão da semana por causa do Big Fone, que poderá tocar a partir das 22 horas e 5 minutos neste sábado (5), terão a chance de participar da prova bate e volta da semana, essa é a possibilidade de um deles de escapar da disputa por permanência.

Quem atendeu o primeiro Big Fone do BBB 22?

Brunna Gonçalves, eliminada no quinto paredão da edição, foi quem atendeu o primeiro telefonema da edição, no dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira. A sister precisou indicar um colega ao paredão e optou por mandar Gustavo para a disputa.

Dias depois, a dançarina acabou na mesma berlinda que o paranaense, pois foi indicada pelo líder Lucas. Depois que Eliezer e Jessilane fugiram da disputa, ao vencerem a prova bate e volta, Brunna competiu contra Gustavo e Paulo André e acabou eliminada.

Prova do Anjo também será no sábado

O sábado será atarefado na casa do Big Brother Brasil, neste dia também será realizada a sétima prova do anjo da edição. O horário exato da disputa nunca é divulgado pela produção do programa, porém, a prova é geralmente realizada no final da manhã ou começo da tarde, habitualmente entre 12h00 e 14h00, então é só ficar de olho no Pay Per View durante este período.

O anjo desta semana não será autoimune, assim, quem vencer terá que escolher um brother do confinamento para entregar o colar de imunidade durante a formação de paredão. Como a disputa não é autoimune, se o vencedor da prova do anjo atender o Big Fone na hora que tocar no BBB 22, ele estará automaticamente no paredão.

Como vai ser a formação de paredão da semana

O paredão desta semana será triplo. Os primeiros integrantes da berlinda serão os confinados que caírem no paredão na hora que o Big Fone tocar no sábado, depois mais dois brothers ou sisters acabarão em perigo de sair do programa.

O primeiro a se pronunciar na noite de votação, domingo (6), será o vencedor do anjo, que imunizará alguém. Em seguida, o líder Pedro Scooby fará sua indicação. Depois, a casa irá votar, todos entrarão no confessionário separadamente para dizer ao apresentador Tadeu Schimidt quem será sua indicação da semana.

Depois que os votos forem somados, o mais votado pela casa irá fazer a prova bate e volta contra os brothers que foram para a berlinda por causa do Big Fone. Quem vencer, está fora da disputa. O indicado do líder não tem direito a uma vaga na prova e vai direto para ao paredão.

Quem já saiu do BBB 22

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves e Larissa foram eliminados pelo público nos paredões da edição. Maria deixou o programa ao ser expulsa por agressão, ela atingiu Natália com um balde durante um jogo da discórdia. Já Tiago Abravanel escolheu ir embora e apertou o botão de desistência no dia 27 de fevereiro.

