Quem é o novo líder do BBB 22; horário da prova hoje

Quem é o novo líder do BBB 22? A décima primeira prova da temporada vai definir quem já tem vaga garantida no Top 9 da edição. Além das regalias típicas do líder, como cinema, quarto separado, fotos da família, almoço especial, entre outros, o chefão da semana tem imunidade e indica alguém direto para o paredão.

Quem é o novo líder do BBB 22?

Quem é o novo líder do BBB 22 deve ser divulgado por volta da meia-noite, esse é o horário que geralmente a disputa pela liderança costuma acabar. Há dias em que as disputas são mais longas e passam da meia-noite, já outros em que as competições pela coroa não duram muito.

Em caso de prova de resistência, o resultado só sai no dia seguinte e a coroação é durante próximo programa ao vivo do reality show. Na semana passada, a disputa durou cerca de 17 horas.

Acompanhe em tempo real quem é o novo líder do BBB 22 na cobertura do DCI.

Quem já foi líder

Com exceção de Lucas, que foi líder duas vezes na temporada, ninguém do time dos anônimos venceu disputas do líder até agora. Apenas os participantes do camarote tiveram o privilégio de serem coroados reis e rainhas da semana no programa.

Além disso, apenas duas mulheres conquistaram a liderança por enquanto, Jade Picon e Linn da Quebrada. Todos os outros líderes da edição foram homens.

Primeira liderança: Douglas Silva

Segunda liderança: Tiago Abravanel

Terceira liderança: Jade Picon

Quarta liderança: Jade Picon

Quinta liderança: Lucas

Sexta liderança: Paulo André

Sétima liderança: Pedro Scooby

Oitava liderança: Lucas

Nona liderança: Arthur

Décima liderança: Linn da Quebrada

Relembre como foi a disputa da semana passada:

Que horas começa a prova do líder hoje?

O BBB 22 de hoje começa às 22h35, dia de prova do líder, quinta-feira (31), segundo o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora. O reality show começa depois da novela Pantanal e exibirá trechos importantes do confinamento, além da prova do líder é claro.

É comum que antes das disputas de quinta, seja mostrado um resumo da festa do líder da semana, os principais momentos pós festa e também acontecimentos da casa durante o dia. Além disso, antes da briga pela liderança começar, o apresentador Tadeu Schmidt informa o público sobre como será a dinâmica da semana, quantos serão emparedados, a ordem da votação, se haverá big fone, se o anjo é autoimune, entre outros recados importantes.

Que horas acaba o BBB 22?

O BBB 22 está previsto para acabar pouco antes da meia-noite, às 23h50. Essa é a faixa de horário que o público deve descobrir quem é o novo líder do BBB 22. É possível que o reality show sofra com atrasos e o programa termine mais tarde, pois essa foi a realidade em outras exibições do reality show, que passou do horário.

Com previsão de 1 hora e 15 minutos no ar, o BBB 22 vai ceder lugar na programação para o Lady Night, comandado por Tatá Werneck.

