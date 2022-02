Quem está com mais votos para sair do BBB 22? Veja última parcial

Saiba quem está com mais votos para sair do BBB 22 na última parcial do 3º paredão do reality.

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo estão na berlinda e a terceira eliminação do BBB 22 vai acontecer na noite desta terça-feira, 8 de fevereiro. Apesar do resultado oficial só ser confirmado por Tadeu Schmidt, é possível ter uma ideia de quem está com mais votos para sair do BBB 22 através das enquetes do reality. Veja o resultado parcial.

Quem está com mais votos para sair do BBB 22?

De acordo com a enquete oficia do UOL, que pergunta quem deve ser o próximo eliminado do maior reality da TV brasileira, Douglas Silva é quem está com mais votos para sair do BBB 22 e deve ser o eliminado. O ator, que ficou famoso ao dar vida ao personagem ‘Acerola’, foi votado por 44,26% dos eleitores do portal.

Apesar de estar com a maior porcentagem, a eliminação de Douglas não pode ser dada como certa. Naiara Azevedo, que está na segunda posição, aparece na última parcial com 44,23% dos votos. Isso significa que a diferença entre os dois participantes é de 0,03% dos votos, o que configura um empate técnico. No programa ao vivo, qualquer um dos dois pode ser eliminado da competição por R$ 1,5 milhão.

Arthur Aguiar, no entanto, é o emparedado com o melhor cenário desta semana. O ator e cantor, que tem dado o que falar dentro do reality, recebeu apenas 11,51% dos votos. Nesse sentido, ele é o participante que corre menos perigo na eliminação desta semana.

Com mais de 315 mil votos, a enquete do DCI confirma o resultado adiantado pelo UOL. Na enquete do BBB 22, publicada depois da formação do paredão, Douglas Silva recebeu 52,65% dos votos e deve ser o eliminado.

Na parcial, no entanto, a diferença entre Douglas e Naiara é maior. A cantora sertanejo recebeu 33,06% dos votos, o que significa que ela aparece na segunda posição com mais tranquilidade entre os eleitores do DCI. Arthur Aguiar continua na terceira posição e recebeu 14,29% dos votos. Veja o gráfico com a quantidade de votos que cada participante recebeu na enquete do DCI:

Apesar de apontar o possível resultado real do paredão, as enquetes do UOL e DCI funcionam apenas como um espelho da opinião pública. A votação oficial acontece, exclusivamente, no Gshow – o portal de entretenimento da Rede Globo.

Votação Gshow

A votação oficial do paredão desta semana ficará aberta até minutos antes do anúncio oficial de quem está com mais votos para sair do BBB 22. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na noite desta terça-feira, 8 de fevereiro. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Esta é a primeira vez na edição que o paredão é formado exclusivamente por integrantes do Camarote, o grupo de famosos convidados para participar do programa. Além disso, essa também será a primeira baixa entre os famosos no reality.

Nesta terça-feira, 8 de fevereiro, o BBB 22 está previsto para começar às 22h10 (horário de Brasília), depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Para assistir na TV, basta sintonizar no canal aberto da emissora. Na internet. é preciso ter uma assinatura do GloboPlay – que custa a partir de R$ 24,90 ao mês – e clicar em ‘Agora na TV’. Também é possível assistir ao reality de um jeito mais completo, estilo Pay-Per-View, no botão ‘Acompanhe a Casa’.

Relembre todos os eliminados do BBB 22:

1ª semana: Luciano Estevam

2ª semana: Rodrigo Mussi

