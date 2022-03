Quem está na frente para sair do BBB 22? Última parcial mostra quem sai

A sexta eliminação da 22ª edição do Big Brother Brasil será na noite desta terça-feira, dia 01 de março. Arthur, Larissa e Linna estão no paredão, mas quem está na frente para sair do BBB 22? Veja o que dizem as parciais da enquete do BBB 22 do UOL e DCI sobre a primeira eliminação.

Quem está na frente para sair do BBB 22

De acordo com o público do UOL, um dos portais que fazem enquete semanal sobre o reality, Larissa é quem está na frente para sair do BBB 22. A participante do Pipoca, que são os anônimos inscritos no reality, é apontada como a eliminada com 55,50% dos votos – a maior rejeição da semana.

Com essa porcentagem, ele fica atrás de Arthur e Linna, que também estão no paredão e aparecem na enquete do UOL com quantidades próximas de votos e porcentagens. Enquanto Arthur aparece com 22,90% dos votos, Linn da Quebrada está na terceira posição com 21,60%.

No cenário adiantado no UOL, Larissa será eliminada hoje.

Já para o público do DCI, o resultado aponta uma diferença maior. Com 86,60% dos votos, Larissa é quem está na frente para sair do BBB 22 na enquete que pergunta quem deve sair do Big Brother Brasil.

Arthur, que enfrenta mais um paredão recebeu apenas 4,90% dos votos e não deve sair. Já a cantora Linn está em sua primeira berlinda, e a moça poderá respirar aliviada, já que ela só recebeu 8,50% das intenções de votos da enquete.

Qual sua torcida? Continue votando na enquete BBB 22.

Quem já saiu do BBB 22

Até esta semana, desconsiderando a expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel, 5 participantes foram eliminados do BBB 22 da maneira ‘tradicional’, em paredões trilhos, às terças-feiras. Entre eles, o nome com maior rejeição é Bárbara, que chegou a entrar pra o top 10 das maiores rejeições da história do reality.

Luciano Estevam saiu com 49,31% dos votos;

Rodrigo saiu do BBB 22 saiu com 48,45% dos votos.

Naiara Azevedo foi eliminada com 57,77% dos votos.

Bárbara deixou o BBB 22 com a maior porcentagem da edição: 86,02% dos votos.

Brunna Gonçalves foi eliminada com 76,18%.

A confirmação ou não da precisão da parcial da enquete BBB 22 do UOL desta semana será conhecida durante o programa o vivo desta terça-feira, 1º de março. O reality está previsto para começar às 22h40 (horário de Brasília), na TV Globo e Globoplay.

Leia também:

Como votar no BBB 22 para eliminar Arthur, Linn ou Larissa no GShow. Aproveite e siga o DCI no Google News