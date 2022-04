Quem está no monstro do BBB 22? Décima segunda disputa do anjo é realizada hoje (8) - Foto: Reprodução/Globo

Quem está no monstro do BBB 22: Scooby escolhe Eli e Natália

Mais um ciclo começa no BBB 22, com a vitória Scooby na prova do anjo, agora é hora de definir também os castigos da semana. Quem está no monstro? Com disputa realizada nesta sexta-feira (8), o vencedor da disputa por imunidade é quem define os escolhidos.

A dupla Natália e Eli é quem está no monstro do BBB 22, escolhido por Pedro Scooby – que ganhou a prova do anjo após uma disputa acirrada com Arthur. Dessa vez, o castigo consiste em se vestir de rei e rainha e começa a valer na sexta-feira.

Todos os participantes que permanecem na casa já foram escolhidos para o monstro do BBB 22 pelo menos uma vez. O participante que vestiu a fantasia de castigado mais vezes na edição foi Eliezer, que foi selecionado três vezes: na primeira prova do anjo – por Rodrigo – na oitava – por Arthur – e por último na nona prova do anjo, por decisão de Lucas.

Dos que permanecem na casa, Paulo André, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada foram duas vezes cada escolhidos como monstro da semana. Os demais apareceram na dinâmica apenas uma vez.

Líder pode ser escolhido como monstro?

Ninguém teve coragem de colocar o líder no monstro do BBB 22 até agora, mas é permitido que o chefão ou chefona da semana seja selecionado para o castigo. Desde 2020, quem é escolhido para o monstro vai direto para a xepa.

Em 2019, Isabela tomou a decisão de colocar Elana, a então líder da semana, no castigo do monstro ao lado de Danrley. Pouco depois, na formação do paredão da semana, Elana indicou Isabela, que foi eliminada.

Programação do BBB 22

Em reta final, o reality show entrou no modo turbo e deu uma acelerada nas dinâmicas da temporada. Por isso, cada semana terá mais de um paredão e eliminação, e se o cronograma da semana for repetido, duas provas do líder também.

Hoje, sexta-feira, 8 de de abril

Prova do anjo (a tarde)

Formação de novo paredão (programa ao vivo)

Amanhã, sábado, 9 de de abril

Festa do BBB 22 (começo no programa ao vivo e continua no pay per view durante a madrugada)

Domingo, 10 de de abril

Eliminação de um dos emparedados (ao vivo)

Nova prova do líder (ao vivo)

Nova formação de paredão (ao vivo)

Quando acaba o BBB 22

O Big Brother Brasil 2022 vai terminar no dia 26 de abril, uma terça-feira. Ainda restam 9 participantes na casa, a grande final será composta por apenas três integrantes, por isso ainda faltam seis eliminações no programa. O reality não revelou se alguma das últimas berlindas da temporada terá eliminação dupla ou se os próximos paredões seguiram o padrão dos anteriores e serão triplos com apenas uma eliminação.

O grande vencedor da temporada sairá da casa mais vigiada do Brasil com R$ 1,5 milhão no bolso, mais um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do programa. O segundo colocado vai receber R$ 150 mil e o terceiro lugar ganha R$ 50 mil.

Brothers estão ansiosos pela chegada do Top 5 do programa:

