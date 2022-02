Quem está no paredão do BBB 22 e quem votou em quem na 5ª berlinda

Quem está no paredão do BBB 22 e quem votou em quem na 5ª berlinda

Os participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil se reuniram na noite deste domingo, 20 de fevereiro, para definir quem está no paredão do BBB 22 desta semana. Brunna, Paulo André e Gustavo levaram a pior e correm o risco da eliminação. Veja como foi a votação entre os brothers na semana e quando será a próxima eliminação.

ENQUETE BBB 22: QUEM DEVE SAIR?

Quem está no paredão do BBB 22 hoje – 20/02/2022

Brunna, Gustavo e Paulo André estão no 5º paredão do BBB 22, que foi formado no programa ao vivo deste domingo, 20 de fevereiro. Eliezer e Jessilane também foram indicados para a berlinda, mas escaparam da votação popular na Bate e Volta, prova de sorte que foi disputada logo depois da formação da berlinda.

O paredão desta semana começou a ser formado na última sexta-feira, quando Brunna Gonçalves atendeu o Big Fone e mandou Gustavo direto para a berlinda. Ele foi o primeiro emparedado da semana.

Já neste domingo, Arthur Aguiar foi quem abriu a noite de formação de paredão. O ator era o anjo da semana e decidiu imunizar Natália dos votos dos participantes, impedindo que vá para o paredão. Depois, Lucas Bissoli foi quem tomou a palavra.

O líder da semana mandou Brunna Gonçalves direto para o paredão e explicou que sua escolha foi influenciada pela troca de votos entre os dois nas últimas semanas. Ele disse que enxerga a Brunna no reality como uma peça que está em uma posição confortável no programa. Essa é a 1ª vez que a participante protagoniza a lista de quem está no paredão do BBB 22.

Desta vez, a votação entre os participantes aconteceu de maneira diferente: o elenco precisou se dividir em três grupos e, em consenso, indicar um integrante de outro grupo para a berlinda. Assim ficou a divisão da casa e seus emparedados:

Grupo 1 – Quarto Lollipop

Laís, Jade, Eliezer, Vini, Larissa, Brunna e Eslovênia indicaram Jessilane para o paredão.

Grupo 2 – Quarto Grunge

Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, DG e Gustavo indicaram Eliezer para o paredão.

Grupo 3 – Confessionário

Linna, Jessi, Natália e Tiago Abravanel indicaram Paulo André para o paredão.

O paredão desta semana foi diferente e 5 participantes acabaram na berlinda. Todos eles – exceto do voto do líder – participaram da prova Bate e Volta e Eliezer e Jessilane escaparam do paredão.

Votação no GShow

A votação oficial para definir o nome do próximo eliminado do BBB 22 está aberto a e ocorre, exclusivamente, no Gshow, o portal de entretenimento da emissora. O público pode participar da decisão até a próxima terça-feira, 23 de fevereiro, quando será anunciado do resultado.

Para votar, é só visitar o endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar em quem deve ser o eliminado. Entre os emparedados, o mais votado deixará o confinamento.

É preciso criar um cadastro rápido com nome e e-mail para votar no BBB 22.

Quando será a 5ª eliminação do BBB 22

O resultado da votação do público para definir o mais rejeitado entre quem está no paredão do BBB 22 está marcado para ser revelado na próxima terça-feira, 23 de fevereiro. O programa será transmitido ao vivo, na TV Globo e no GloboPlay, logo depois da novela Um Lugar ao Sol, às 22h30 (horário de Brasília).

Além da eliminação, o programa também vai mostrar o resumo da semana e mais um episódio do CAT BBB, quadro humorístico de Dani Calabresa.

O participantes eliminado se junta aos 5 participantes que já saíram do BBB 22: Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara e Maria.