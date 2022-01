Veja quem está no paredão do BBB 22, o reality da Rede Globo. Berlinda foi formada na noite deste domingo, 23 de janeiro, ao vivo.

Quem está no paredão do BBB 22: Naiara, Luciano e Natália

Neste domingo, 23 de janeiro, o elenco da 22ª edição do Big Brother Brasil se reuniu para definir os nomes que quem está no primeiro paredão do BBB 22. Sob o comando de Tadeu Schmidt – o apresentador do reality – os participantes descobriram os segredos do anjo, a indicação do líder e usaram o confessionário pela primeira vez para definir o emparedado da semana. Estão no primeiro paredão do BBB 22: Naiara Azevedo, Luciano e Natália.

BBB 22: quem está no primeiro paredão?

O elenco do reality se reuniu para definir quem está no paredão do BBB 22. Na noite deste domingo, 23 de janeiro, Tadeu Schmidt abriu a dinâmica ao vivo passando a palavra para Rodrigo, o anjo da semana, que foi autoimune. Normalmente, o anjo é o participante que pode imunizar um dos participantes, mas nesta semana a dinâmica foi diferente e o próprio Rodrigo foi presenteado com a imunidade.

Depois, foi a vez do líder cumprir com a responsabilidade do cargo e definir o primeiro nome de quem está no paredão do BBB 22. Ele votou em Naiara Azevedo e justificou a escolha dizendo que é uma escolha difícil, considerando que eles tiveram apenas uma semana de confinamento. A cantora sertaneja teve a responsabilidade de puxar um dos concorrentes para também ir para o paredão e optou por condenar Luciano.

Com os dois primeiros emparedados definidos, todos os participantes foram convidados para ir ao confessionário para justificar e votar em um concorrente para correr o risco da eliminação. Desta fez a votação no confessionário resultou em dois emparedados e depois que todos os votaram, Jade Picon e Natália assumiram as posições de mais votados da casa com 7 votos, consecutivamente. Pedro Scooby também recebeu 7 votos, mas foi salvo pelo líder Douglas no critério de desempate.

Todos os emparedados, exceto Naiara Azevedo, participaram da Prova Bate e Volta. Para escapar do paredão, os participantes precisaram contar com a sorte e quebrar porquinhos em busca da segunda chance na casa mais vigiada do Brasil. Jade Picon levou a melhor e escapou do paredão.

Quem votou em quem no BBB 22?

Além do voto supremo do líder, todos os participantes tiveram que votar uns nos outros para definir quem está no primeiro paredão do BBB 22. Veja como votaram os confinados:

Douglas Silva (líder) votou em: Naiara Azevedo

Laís votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Luciano votou em: Jade Picon e Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby e Natália

Eslovênia votou em: Jessilane e Natália

Lucas votou em: Brunna e Pedro Scooby

Bárbara votou em: Natália e Jessilane

Rodrigo votou em: Pedro Scooby e Paulo André

Natália votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Vinícius votou em: Jade Picon e Pedro Scooby

Arthur Aguiar votou em: Natália e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby votou em: Jessilane e Eliezer

Brunna Gonçalves votou em: Lucas e Natália

Paulo André votou em: Jessilane e Brunna Gonçalves

Maria votou em: Jade Picon e Natália

Jade Picon votou em: Lucas e Vinícius

Linn da Quebrada votou em: Lucas e Jade Picon

Tiago Abravanel votou em: Lucas e Jade Picon

Naiara Azevedo votou em: Lucas e Jade Picon

Como votar no GShow?

Definido quem está no primeiro paredão do BBB 22, é hora de escolher quem será o eliminado da semana. A votação acontece exclusivamente na internet, por meio do GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a primeira noite de eliminação da edição.

O resultado oficial da votação popular só será anunciado no momento da eliminação, mas é possível ter uma noção de como anda a votação acompanhando as parciais do DCI sobre quem será o eliminado.

Horário e como assistir o BBB 22

Depois da decisão de quem está no paredão do BBB 22, a convivência promete dar o que falar entre os confinados. O reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da maior emissora do país quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O GloboPlay conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

