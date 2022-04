Relembre quem foi o último eliminado do BBB 22 - Foto: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt

Quem foi o último eliminado do BBB 22?

Quem foi o último eliminado do BBB 22?

O Big Brother Brasil está na reta final e onze brothers já deixaram a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Houve uma falsa eliminação na última terça-feira, 5 de abril, de Arthur Aguiar, que mexeu com o jogo. Relembre quem foi o último eliminado do BBB 22 e quem ainda está no jogo.

Quem foi o último eliminado do BBB 22 antes do paredão falso

Não se lembra quem foi o último eliminado do BBB 22? Eslovênia foi a sister que deixou a casa no último domingo, 3, em um paredão extra, com 80,74% dos votos. A ex-Miss Pernambuco enfrentou Douglas Silva e Paulo André, que receberam 18,07% e 1,19%, respetivamente.

Eslô foi a 11ª sister a deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ao longo da temporada, outros dez participantes deixaram o confinamento por meio da votação popular. Houve também uma expulsão e uma desistência – Maria foi desclassificada do BBB 22 após bater na cabeça de Natália com um balde d’água durante um jogo da discórdia; já Tiago Abravanel apertou o botão de eliminação e desistiu do reality.

A mais rejeitada do programa foi Laís. A médica saiu na nona semana com 91,25% dos votos em uma disputa contra Douglas Silva e Eliezer, que registraram baixos índices de votação. A sister tinha um rivalidade com Arthur Aguiar, um dos brothers que tem uma torcida bastante engajada.

1ª semana – Luciano: 49,31% dos votos

2ª semana – Rodrigo: 48,45% dos votos

3ª semana – Naiara Azevedo: 57,77% dos votos

4ª semana – Bárbara: 86,02% dos votos

5ª semana – Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos

6ª semana – Larissa: 88,59% dos votos

7ª semana – Jade Picon: 84,93% dos votos

8ª semana – Vinícius: 55,87% dos votos

9ª semana – Laís: 91,25% dos votos

10ª semana – Lucas: 77,54% dos votos

11ª semana – Eslovênia: 80,74% dos votos

Paredão falso BBB 22

Além das berlindas do programa, houve também um paredão falso no BBB 22. Arthur Aguiar foi escolhido pelo público para ir ao quarto secreto – ele disputou o benefício com Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer, e recebeu 80,2% dos votos favoráveis.

O ator passou 36 horas fora da casa e retornou para o jogo nesta quinta-feira, por volta das 13h, e surpreendeu todos os colegas. Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, seus aliados, comemoraram bastante a volta do ator, enquanto os outros confinados ficaram em choque e visivelmente abalados por acreditarem que o famoso é o favorito ao primeiro lugar no pódio do BBB.

Sendo assim, ainda restam nove participantes na disputa pelo prêmio. Apenas três deles vão participar da grande final do reality show, marcada para o dia 26 de abril. Até lá, o programa deve intensificar o ritmo das provas e paredões para eliminar seis brothers em menos de vinte dias.

Mais um paredão triplo será formado no domingo, 10 de abril. O apresentador Tadeu Schmidt irá apresentar a dinâmica da semana no programa de hoje.

Programação da semana

Quinta-feira (07/04): volta de Arthur do paredão falso e prova do líder.

Sexta-feira e sábado (08 e 09/04): prova do anjo;

Domingo (10/04): formação da paredão triplo;

Segunda-feira (11/04): jogo da discórdia

Terça-feira (12/04): eliminação.

+ Volta Arthur Aguiar BBB 22: veja os memes e repercussão na web