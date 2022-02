Arthur é quem ganhou a prova do anjo hoje do BBB 22

Arthur é quem ganhou a prova do anjo hoje do BBB 22

Os participantes do Big Brother Brasil participaram neste sábado, 19, de mais uma prova em busca do colar do anjo. Arthur foi quem ganhou a prova do anjo hoje do BBB 22 e agora está nas mãos do brother mudar os rumos do jogo com uma imunidade para o paredão.

Quem ganhou a prova do anjo hoje BBB 22

Após uma disputa de tabuleiro, onde os brothers precisavam de muita sorte, Arthur foi quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 22. Nesta semana, o anjo não é autoimune e o colar da imunidade poderá livrar um dos 15 confinados do paredão de domingo.

A prova do anjo hoje contou com a participação de Gustavo, Linn da Quebrada, Brunna Gonçalves, Eliezer, Arthur Aguiar, Eslovênia, Laís, Natália, Jessilane, Paulo André, Vinicius, Pedro Scooby, Larissa, Jade Picon, Tiago Abravanel, Douglas Silva.

Quem está no castigo do monstro?

Como parte da função do anjo, Larissa e Laís foram escolhidos para cumprir o castigo do monstro até o a noite de domingo, durante o ao vido do reality na Globo. Elas terão que se vestir de fita cassete e lápis.

Explicar quem está no castigo

Quem já foi o anjo do BBB 22?

1ª semana – Rodrigo foi o primeiro anjo do BBB 22

2ª semana – Rodrigo ganhou o 2º anjo

3ª semana – Bárbara ganhou o terceiro anjo do BBB 22

4ª semana – Pedro Scooby e PA ganharam a prova do anjo

Como será formado o 5º paredão do BBB 22

O paredão já começou a ser formado na última sexta-feira. Brunna Gonçalves atendeu o Big Fone e indicou Gustavo para a berlinda.

No domingo, o anjo imuniza um participante e o líder Lucas indica um brother ao paredão. Em conversa com Arthur Aguiar na última sexta, ele revelou que Jade Picon, Laís, Larissa e Brunna são suas opções, nesta ordem de prioridade.

A votação será feita de forma diferenciada. A casa será dividida em três grupos: cada time, em consenso, irá indicar um participante de um dos dois grupos.

Os indicados pela casa e pelo big fone disputam a prova bate e volta.

Quando será a próxima festa

A próxima festa do BBB 22 será realizada neste sábado. Depois de duas semanas sem shows, o cantor Thiaguinho fará uma apresentação especial para os brothers.

O cantor deve cantar alguns de seus maiores hits como Ainda Bem, Tá Vendo Aquela Lua e Vamo Que Vamo. O famoso também é o intérprete da música Deixa Tudo Como Tá, que os brothers têm cantado para os eliminados. Na internet, os fãs do programa brincaram que iriam proibir o artista de cantar a música no show.

O BBB 22 deste sábado começa às 22h05, horário de Brasília. A edição vai mostrar os melhores momentos da prova do anjo, além da repercussão da casa após o big fone tocar ontem. O público também acompanha ao vivo os primeiros minutos do show de Thiaguinho.

Leia também:

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 22 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.

+ Lucas vai mandar quem para o paredão do BBB 22?