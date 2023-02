Horário da Prova do Anjo BBB 23 hoje e como assistir a 4ª disputa ao vivo

Neste sábado, 11, os brothers disputam mais uma vez a Prova do Anjo. Desta vez, o vencedor leva não só todas as regalias do anjo, mas também um carro 0km. A competição é transmitida ao vivo para os assinantes do Globoplay e os melhores momentos são exibidos no programa de hoje à noite.

Que horas começa a Prova do Anjo do BBB 23 hoje?

A Prova do Anjo é realizada no sábado à tarde. A competição não tem horário certo para começar, mas costuma ir ao ar a partir do meio dia ou mais tarde. A hora de início pode variar de acordo com a dinâmica da disputa ou a programação do dia.

Neste semana, os brothers vão ter um motivo a mais para vencerem a competição: o Anjo da semana leva um carro 0km. A disputa será realizada em duplas - o vencedor se torna o dono do colar da imunidade, enquanto o outro se torna imune ao paredão de domingo, 12.

Essa imunidade só não é válida caso a dupla do anjo for Bruno, pois o atendente de farmácia já está emparedado. O brother foi indicado por Gustavo através do Big Fone, que tocou na última quinta-feira, 9.

O vencedor da disputa também escolhe quem serão os dois castigados pelo Monstro e ainda ganha um almoço especial amanhã, com direito de assistir aos vídeos gravados por familiares.

Vale lembrar que a Prova do Anjo não é transmitida ao vivo para todos os espectadores e apenas os assinantes do Globoplay conseguem assistir a competição em tempo real. Os melhores momentos vão ao ar na TV na edição deste sábado.

Como assistir a Prova do Anjo ao vivo?

A Prova do Anjo é exibida em tempo real para os assinantes de um dos planos pagos do Globoplay. Os demais espectadores precisam esperar o programa que vai ao ar na noite deste sábado para conferir os destaques.

Internautas que já são possuem um dos planos só precisam fazer login na plataforma e acessar a aba 'BBB' em 'Agora na TV'. A competição é transmitida pela câmera principal, 'Acompanhe a casa'. As outras câmeras também ficam disponíveis para quem quiser ver o que os outros brothers estão fazendo enquanto acontece a competição.

Também é possível acompanhar ao vivo a escolha do Monstro. A fantasia costuma chegar na casa algum tempo depois após o fim da Prova do Anjo.

Quem está no Monstro?

O castigado pelo Monstro é escolhido pelo Anjo da semana. Os escolhidos devem vestir uma fantasia, geralmente bastante incômoda, e cumprir a tarefa designada pela produção. Eles também perdem 300 estalecas cada e quem está no VIP vai direto para a xepa.

O Monstro dura até o início do programa ao vivo de domingo. Eles só são liberados ao sinal do apresentador Tadeu Schmidt, que entra para conversar com os brothers antes da formação de paredão.

Relembre quem já foi anjo e monstro nesta temporada:

1ª prova - Aline Wirley e Bruno venceram em dupla a primeira Prova do Anjo do BBB 23. Eles escolheram Fred Nicácio e Marília para o Monstro e imunizaram Amanda e Cara de Sapato no paredão.

2ª prova - Ricardo foi o grande campeão da segunda Prova do Anjo da temporada. O biomédico colocou Domitila e Gabriel Santana no Monstro e imunizou Tina durante a formação da berlinda.

3ª prova - Cristian venceu a disputa pelo colar da imunidade na terceira semana. O empresário escolheu Mc Guimê e Amanda no castigo e imunizou Key Alves no domingo.

O BBB 23 vai ao ar diariamente às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Aos domingos, o programa começa um pouco mais tarde depois do Fantástico.