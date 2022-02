Jade é quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22

Veja como foi a dinâmica e quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22.

Quem ganhou a prova do líder do BBB 22? Jade Picon é líder pela segunda vez consecutiva, a 4ª líder edição. A prova, que exigiu memória e atenção dos participantes, ocorreu em edição ao vivo apresentada por Tadeu Schimdt na noite de quinta-feira (10).

Jade Picon foi quem ganhou a Prova do Líder desta semana no BBB 22. A prova do líder foi transmitida nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, durante o programa ao vivo. Desta vez, a dinâmica foi da Avon e exigiu memória dos participantes, que precisavam decorar palavras relacionadas a produtos da marca e lembrar a posição na qual foram mostradas no painel do programa.

A prova foi disputada em três rodadas e, em cada uma delas, um participante foi definido como finalista. Os finalistas foram Vinícius, Linn da Quebrada e Jade Picon. Na última rodada, a disputa ficou entre Jade e Linn, mas a influenciadora levou a melhor, garantindo mais uma semana no comando da casa.

Ao ganhar a Prova do Líder desta semana no BBB 22, Jade garante mais uma semana na competição e algumas mordomias. Além do poder de mandar um dos participantes para o paredão no próximo domingo, 13 de janeiro, o novo comandante da casa também terá para si o quarto do líder com todo o conforto e comida à vontade, um almoço especial com convidados, uma festa toda decorada sua homenagem e uma sessão de cinema.

A confirmação de quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22 nesta semana dá início aos trabalhos para a definição do 4º paredão do programa. No próximo domingo, os participantes se reunirão na sala do confinamento para votar uns nos outros e definir a berlinda.

Quem já foi líder:

Primeira semana: Douglas Silva

Segunda semana: Tiago Abravanel

Terceira semana: Jade Picon

Quarta semana: Jade Picon

Quem está no Vip e Xepa do BBB 22

O novo líder do BBB 22 também dividiu a casa entre os grupos Vip e Xepa. Com isso, o novo líder divide os participantes em dois grupos: um deles viverá uma semana mais confortável, com mais estalecas, e outro terá que viver no programa com menos dinheiro e usando as estruturas mais precárias da casa.

Xepa: Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Natália, Vinícius, Arthur, Brunna, Maria, Douglas e Linn.

VIP: Tiago Abravanel, Bárbara, Laís, Paulo André e Pedro Scooby.

Cronograma BBB 22

Nesta semana, quem ganhou a prova do líder no BBB 22 não é a maior novidade para o público e participantes. A partir desta sexta-feira, 11 de fevereiro, os participantes da Casa de Vidro serão confinados dentro da casa do reality e o público terá que decidir o futuro da competição. Entenda como será a semana no BBB 22:

Quinta-Feira (10/2): Prova do Líder BBB 22.

Sexta-Feira (11/2): Entrada dos participantes da Casa de Vidro, abertura da enquete + Festa.

Sábado (12/2): Prova do Anjo.

Domingo (13/2): Anúncio do resultado da enquete da Casa de Vidro + Formação de Paredão.

Segunda-Feira (14/2): Jogo da Discórdia.

Terça-Feira (15/2): Noite de Eliminação.

Quarta-Feira (16/2): Festa do Líder.

