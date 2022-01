Quem mais ganhou seguidores BBB 22: ranking das redes sociais

O maior reality do país está a todo vapor e o público já começou a definir quem são os favoritos da edição, é o que mostra a popularidade dos brothers nas redes sociais. Mas quem mais ganhou seguidores BBB 22 na segunda semana de confinamento? A seguir, veja o ranking de crescimento dos participantes entre os dias 18 e 25 de janeiro.

Quem ganhou mais seguidores no BBB 22?

Jade Picon foi quem ganhou mais seguidores no BBB 22 ao longo da semana, entre 18 e 25 de janeiro. O perfil da participante no Instagram, que é uma potência na plataforma, registrou o crescimento de mais de 1,1 milhão de novos seguidores. Essa marca é a mais alta entre todos os demais participantes confinados.

Com os novos fãs que chegaram no período analisado pelo DCI, o perfil de Jade no Instagram passam a acumular quase 17 milhões de seguidores. Com isso, ela é a participante mais popular de todo o elenco no número de total de seguidores na plataforma.

O segundo lugar dos que mais chamaram a atenção do público nas redes sociais, nesta semana, fica com Paulo André. O atleta, que é do Camarote, recebeu mais de 732,8 mil seguidores no Instagram no BBB 22. Com isso, ele chegou a 1,7 milhão de seguidores.

Pedro Scooby ocupa a terceira posição de quem mais ganhou seguidores no BBB 22 ao longo da semana. O participante, que também é do Camarote, registrou o crescimento de 376,4 mil seguidores em seu perfil. O surfista agora tem 3 milhões de seguidores no Instagram.

Veja o ranking completo com o ganho de seguidores no BBB 22:

Jade Picon + 1,1 milhão novos seguidores Paulo André + 732,8 mil novos seguidores Pedro Scooby + 376,4 mil novos seguidores no BBB 22 Linn da Quebrada + 326,9 mil novos seguidores Vinícius + 313,4 mil novos seguidores Maria + 214,5 mil novos seguidores Bárbara + 211,3 mil novos seguidores no BBB 22 Douglas Silva + 163,5 mil novos seguidores Tiago Abravanel + 159,8 mil novos seguidores Naiara Azevedo + 153,9 mil novos seguidores Brunna Gonçalves + 128,5 mil seguidores no BBB 22 Laís + 97,3 mil seguidores Eliezer + 77,1 mil seguidores Arthur Aguiar + 71,7 mil seguidores Lucas + 53,2 mil seguidores Jessilane + 52,1 mil novos seguidores no BBB 22 Natália + 50,5 mil novos seguidores Eslovênia + 49,9 mil novos seguidores Rodrigo Mussi – Menos 58,5 mil seguidores

Rodrigo perdeu fãs na última semana

No entanto, nem todos os confinados tiveram resultados positivos nesta semana. Nos últimos dias, Rodrigo Mussi parece não ter agradado o público nas redes sociais e foi o único participante a perder seguidores: no período, o perfil do brother registrou a queda de 58,5 mil fãs. Com a perda, ele passa a ostentar cerca de 1 milhão de seguidores, sendo um dos três membros do Pipoca a ter superado a marca milionária de fãs entre os participantes do BBB 22.

Mas, afinal, por que Rodrigo desagradou os internautas?

Logo quando o confinamento começou, Rodrigo foi apontado como um dos favoritos do Pipoca entre o público e, automaticamente, ele foi um dos que ganhou mais seguidores no BBB 22. No entanto, os fãs começaram a mudar de opinião sobre o confinado e acusá-lo de ‘caçar problema’ com os concorrentes para dar assunto. “Um entretenimento que acontece naturalmente é ótimo, mas isso do Rodrigo é uma vergonha. O cara [passa] dia e noite procurando problemas nas pessoas”, escreveu um dos seguidores do BBB 22 na internet.

um entretenimento que acontece naturalmente é ótimo. mas isso do rodrigo é uma vergonha, o cara dia e noite procurando problemas nas pessoas. quando na verdade o problema não está em ninguém, está dentro dele mesmo. insuportável! — kαik. (@tuitakaik) January 26, 2022

Entre as principais reclamações dos internautas sobre Rodrigo está justamente isso, alegando que o participante é ‘chato’ e ‘insuportável’. No entanto, as mensagens não são apenas de críticas e alguns fãs do reality conseguem enxergar um ‘lado positivo’ no comportamento do participante, que tem mostrado uma vontade de jogar mais ‘ativa’ do que os demais confinados. “Rodrigo chato mas pelo menos não é inimigo do entretenimento, está ajudando a movimentar o jogo. Melhor ele na casa que umas plantas que só comem, dormem cantam e querem fazer roda de oração”, escreveu um dos seguidores do BBB 22 no Twitter.

Rodrigo chato mas pelo menos não é inimigo do entretenimento, ta ajudando a movimentar o jogo. Melhor ele na casa que umas plantas que só comem, dormem cantam e querem fazer roda de oração. #BBB222 — felipe 🧜‍♀️ (@stateoffelipe) January 26, 2022

Como assistir o BBB 22?

Há duas maneiras de acompanhar o Big Brother Brasil 22. A primeira na TV Globo, logo após a exibição da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h25 (horário de Brasília).

Outra opção é o pay-per-view, transmitido pela plataforma de streaming GloboPlay. Para ter acesso a todas as câmeras do programa, durante 24 horas, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma – os preços começam em R$22,90 por mês. O reality segue no mesmo formato já conhecido pelo público: formação de paredão aos domingos e eliminações às terças.

