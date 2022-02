Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo estão no paredão; enquete do UOL BBB 22 atualizada aponta quem sai - Foto: Reprodução/Globo

Quem sai do BBB 22: enquete do UOL atualizada aponta resultado (8/2)

Mais um paredão foi formado na noite do último domingo (6) no Big Brother Brasil. Douglas Silva, Arthur Aguiar e Naiara Azevedo estão na berlinda e um deles vai deixar a casa mais vigiada do país na terça-feira. A eliminação só acontece na terça-feira, mas a enquete atualizada do UOL já aponta quem sai do BBB 22.

Naiara, Douglas ou Arthur, quem deve sair?

Quem sai do BBB 22 de acordo com a enquete do UOL atualizada?

A parcial do UOL aponta que Douglas Silva está em primeiro lugar, com a possibilidade de deixar a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão com 43,66% dos votos. Naiara Azevedo vem logo em seguida, com pouca diferença, somando 41% dos votos. Arthur Aguiar não corre riscos de sair, com apenas 15,33% dos votos.

A enquete do DCI mostra um resultado parecido. O intérprete de Acerola deve deixar o programa com 51,66% dos votos. A voz da música ’50 reais’ está em segundo lugar com 30,60%, enquanto o ator de Rebelde é o menos votado, somando apenas 17,74% de rejeição do público. Até a tarde desta segunda-feira, 160.197 mil leitores já deram suas opiniões. Vale lembrar que as enquetes do DCI e do UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

O terceiro eliminado da 22ª edição do Big Brother Brasil será anunciado durante o programa ao vivo de terça-feira, pelo apresentador Tadeu Schmidt. A edição de amanhã também terá o quadro CAT BBB, com Dani Calabresa, além da exibição de VT’s bem humorados dos participantes.

Como foi formado o terceiro paredão da temporada?

A formação do terceiro paredão da temporada começou com Bárbara, anjo da semana, imunizando Laís. A loira foi surpreendida ao saber que também estava imune.

Jade Picon mandou Arthur Aguiar direto para o paredão, surpreendendo a casa e também o público. Dias atrás, a influenciadora digital falou que estava pensando em indicar Lucas ou Jessilane.

Em seguida, Schmidt deu início a votação aberta. Os oito primeiros votos da casa foram abertos – os brothers foram escolhidos por meio de um sorteio. Já os nove últimos foram no confessionário.

Lucas e Maria foram os mais votados pela casa, ambos com duas indicações. A líder Jade desempatou e mandou o membro do grupo Pipoca para a berlinda.

Já na votação no confessionário, Douglas foi o escolhido com quatro votos de Eslovênia, Laís, Bárbara e Vinícius. O ator de cidade de Deus, Naiara Azevedo, que foi para o paredão devido a consequência da prova do líder, e Lucas disputaram a prova bate e volta. O estudante de Medicina levou a melhor e escapou da berlinda.

Sendo assim, Douglas, Naiara e Arthur disputam a preferência da público.

Votação Gshow

A votação oficial no Gshow está aberta desde o último domingo. Participar é bastante fácil: primeiro, é necessário acessar a página do BBB 22 no portal da Globo.

Logo no início da tela, a votação já irá aparecer. Basta clicar sobre a aba ‘Paredão BBB 22. Vote para eliminar. Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Naiara Azevedo?’.

Agora, é só escolher o brother que deve deixar o reality show. Quem não tiver cadastro terá que preencher alguns dados como nome completo, e-mail e criar uma senha. Uma validação de segurança aparecerá antes da confirmação da voto.

Não há limites de votos. O público pode participar quantas vezes quiser.

O BBB 22 vai ao ar às 22h20, horário de Brasília, na Globo. A plataforma de streaming Globoplay também transmite o reality, basta clicar em ‘Agora na TV’ no horário indicado.

