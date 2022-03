Quem sai no BBB 22: parciais indicam eliminado de hoje (15/03)

O dia em que o oitavo paredão da edição vai ser definido chegou, nesta terça-feira (15) alguém entre Vinícius, Pedro Scooby ou Gustavo vai se tornar o mais novo eliminado do programa e se despedirá de vez do confinamento e do sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem sai no BBB 22 hoje? Consultamos parciais para descobrir de qual lado o público está nesta briga.

Enquete BBB 22: vote em quem merece sair

Quem sai hoje no BBB 22?

A parcial da enquete UOL aponta Vinícius como quem sai do BBB 22 esta semana, o brother assume a primeira posição da votação com folga e se distancia do percentual dos adversários na consulta realizada às 07h11 desta terça de eliminação.

Enquanto Vinícius soma 71,69% dos mais de 181 mil votos contabilizados até agora, Gustavo vem em segundo com 21,18% dos votos, uma diferença de 50,51%, e Pedro Scooby soma apenas 7,13% dos votos para sair.

Para podermos comparar os números da parcial do UOL, também consultamos a enquete do DCI, que até o momento computou no total 270 mil votos. Nesta votação, Vinícius também é apontado como o participante que sai hoje do BBB 22, o brother vem em primeiro no ranking, com 72,06% dos votos para deixar o confinamento.

Gustavo é o segundo colocado na parcial, com 23,16%, e Pedro Scooby vem em último novamente, com apenas 4,78%, uma diferença de 67,28% para o percentual de Vinícius.

Outras parciais

O Twitter é uma uma rede social que influencia muito no reality show, por isso também conferimos contas de grande expressão na rede social para saber como estão as votações por lá.

No perfil do Vai Desmaiar, em que mais de 76 mil votos foram computados, Vinícius continua sendo o apontado como quem sai do BBB 22 esta semana. O cearense assume o primeiro lugar com votação com grande distância dos colegas e soma 85,9%. Em segundo vem Scooby, que tem 11% dos votos, e em último está Gustavo com 3,1%.

A enquete da página do jornalista Hugo Gloss também mostra Vinícius como quem sai do BBB 22 neste oitavo paredão. Enquanto o bacharel de direito soma 86,2% de um total de 77 mil votos, Scooby vem na vice-liderança da votação com 9,1% e Gustavo soma apenas 4,6%.

Como votar no Gshow

É sempre bom lembrar como a votação do reality show acontece oficialmente no site da Rede Globo, o Gshow, e é para definir quem sai do BBB 22, ou seja, os votos são naquele participante que você quer longe do programa. As enquetes do UOL, DCI e demais portais não influenciam no jogo.

Para eliminar Gustavo, Pedro Scooby ou Vinícius, que por enquanto é apontado como quem sai do BBB 22 hoje (15), é necessário ter login e senha no Gshow. Caso não tenha cadastro por lá, faça um rapidamente em que será necessário informar: nome completo, data de nascimento, um e-mail válido e uma senha para o site. O próximo passo será clicar na página do Big Brother Brasil e então acessar a enquete da semana. Escolha o competidor que quer eliminar e passe pela verificação de robôs com o botão ‘sou humano’. Pronto! Repita o processo se quiser votar mais vezes.

Confira como este paredão foi formado:

Que horas começa a eliminação do BBB 22 hoje?

O BBB 22 de hoje, em que alguém sai no oitavo paredão, vai começar às 22h15, segundo o cronograma oficial da TV Globo. O reality show vai ser exibido depois da novela Um Lugar ao Sol e terá 1 hora e 20 minutos no ar, ainda segundo a programação. De acordo com as informações da emissora, é esperado que o reality fique nas telinhas até às 23h35 desta terça, horário do Profissão Repórter.

Quem já saiu do BBB 22

Primeiro paredão: Luciano – 49,31%

Segundo paredão: Rodrigo – 48,45%

Terceiro paredão: Naiara Azevedo – 57,77%

Quarto paredão: Bárbara – 86,02%

Quinto paredão: Brunna Gonçalves – 76,18%

Sexto paredão: Larissa – 88,59%

Sétimo paredão: Jade Picon – 86,02%

Quem é o favorito para ganhar o BBB 22

Por enquanto, o favoritismo está do lado de Arthur Aguiar, que recebeu 44,52% dos mais de 53 mil votos da enquete “quem é o favorito para vencer o jogo?” do UOL. Em segundo aparece Pedro Scooby, que está no paredão com Gustavo e Vinícius, apontado como quem sai do BBB 22 hoje. O surfista soma 43,24% do favoritismo da parcial.

