Quem saiu do BBB 22: Brunna é a 5ª eliminada; veja porcentagem

O 5º paredão do maior reality do país foi resolvido. Veja quem saiu do BBB 22 nesta terça-feira, 22 de fevereiro, e outros detalhes do BBB.

Depois de dois dias de votação o paredão da semana no Big Brother Brasil foi resolvido: Brunna Gonçalves é quem saiu do BBB 22 e se tornou a quinta eliminada da edição. A dançarina recebeu 76,18% dos votos e foi derrotada por Gustavo, que ficou com 22,24%, e Paulo André, que recebeu apenas 1,58%.

No total, foram mais de 91 milhões de votos no paredão desta semana.

Brunna é quem saiu do BBB 22

Brunna Gonçalves foi a mais votada do paredão desta semana e é quem saiu do BBB 22 nesta terça (22). A carioca deixa a competição por R$ 1,5 milhão com o título de 5ª eliminada. Ela levou a pior na votação popular e deixa a competição, em sua estreia na berlinda, contra Gustavo e Paulo André. Na cronologia das eliminações, desconsiderando a expulsão de Maria, Brunna é a terceira mulher a deixar o reality, sendo a segunda baixa entre os membros do Camarote.

A participante foi parar no paredão desta semana através do voto do líder, Lucas. Brunna entrou na mira do líder porque, nas últimas semanas, trocou voto com o brother, assumindo que ele é um de seus alvos no reality. Quando foi justificar a escolha, Lucas explicou que a permanecia de Brunna no programa é uma ameaça pra ele e lembro que a participante é amiga da maioria dos participantes do BBB 22 e que isso significa que ela não iria para o paredão tão cedo.

A eliminação de Brunna acontece mesmo em meio aos pedidos e esforços de Ludmilla para manter a esposa dentro do programa. Em um dos mutirões que promoveu nas redes sociais, a cantora sorteou um par de ingressos para um de seus shows, em março deste ano, e não poupou críticas aos comentários do público sobre a amada. “A Brunna pode até ser planta, mas quem não é planta nessa edição?”, escreveu.

A fala de Ludmilla deu o que falar nas redes sociais e esquentou o clima entre os internautas. Em resposta à cantora, Nego Di – participante da edição de 2021 do reality – disse que Ludmilla estava “misturando as coisas” e que a cor da pele de Brunna não tem relação com o desempenho dela no programa.

Assista ao resumo de como o paredão foi formado:

Com a eliminação de Brunna, quem continua no BBB?

A partir desta terça-feira, 22 de fevereiro, com o anúncio de que Brunna é quem saiu do BBB 22, 16 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão, sendo 9 membros do Pipoca e 7 participantes do Camarote.

Veja quem segue na disputa por R$ 1,5 milhão:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Larissa (Coordenadora de Marketing e Influenciadora) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

Programação BBB 22: o que vai acontecer na semana

Com a eliminação desta semana, em que Brunna Gonçalves saiu do BBB 22, os participantes do reality começam a desenhar a próxima formação de paredão. Veja a agenda do BBB 22 para os próximos dias:

Terça-feira (22/02): 5ª eliminação;

Quarta-feira (23/02): Festa do Líder da semana, Lucas;

Quinta-feira (24/02): Prova do Líder;

Sexta-feira (25/02): Festa com Festa;

Sábado (26/02): Prova do Anjo;

Domingo (27/02): Formação do próximo paredão;

Segunda-feira (28/02): Jogo da Discórdia.

