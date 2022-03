Quem saiu do BBB 22: Larissa é a 6ª eliminada; veja porcentagem

Larissa foi quem saiu do BBB 22 após paredão com Arthur e Linna

O público votou e Larissa foi quem saiu do BBB 22 na noite desta terça-feira de carnaval, 1° de março. Ela é a sexta eliminada da edição e deixa a competição ao receber 88,59% dos votos, sendo derrotada por Arthur Aguiar, que recebeu 5,90%, e Linn da Quebrada, que foi indicada como a eliminada com 5,51% dos votos.

No paredão desta semana foram movimentados 90 milhões de votos no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Quem saiu do BBB 22 foi Larissa, após duas semanas no reality. A eliminação da participante da Casa de Vidro foi disputada com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, e aconteceu nesta terça-feira de carnaval. A saída da pernambucana e marca mais uma baixa no quarto “Lollipop”.

Esta foi a primeira vez que Larissa participou de um paredão. A sister foi para a berlinda na posição de nome mais votado da casa na dinâmica entre duplas do último domingo, 27 de fevereiro. Ela chegou a participar da tradicional prova Bate e Volta, mas foi deportada por Lucas e não escapou da votação popular.

Antes de ser anunciada como quem saiu do BBB 22 nesta semana, Larissa viveu momentos intensos no programa. Na madrugada que antecedeu sua eliminação, a participante se mostrou bastante chateada por ter ido ao paredão e ficou mais afastada do que o normal. Larissa ainda aproveitou o último dia no programa para trazer à tona informações que recebeu quando ainda estava fora da competição, como o fato de Eslovênia não ser muito querida nas redes sociais.

Com a eliminação de Larissa, quem continua no BBB 22?

Além de quem saiu do BBB 22 pelo paredão oficial, mais um nome outro nome deixou a competição nesta semana: Tiago Abravanel. O neto de Silvio Santos desistiu do reality na tarde do último domingo, 27 de fevereiro, depois de alguns episódios deixarem o ator chateado no programa.

Ou seja, nesta semana foram duas baixas no elenco do BBB 22: Larissa eliminada e Tiago desistente. Com isso, 14 participantes seguem na competição, sendo 6 do Camarote e 8 do Pipoca.

Veja quem segue na disputa por R$ 1,5 milhão da Rede Globo:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).

Programação Big Brother Brasil

Decidido quem saiu do BBB 22 nesta semana, a dinâmica do programa se reinicia e os participantes começam a se organizar para formar o próximo paredão do reality. Veja o que vai acontecer nos próximos dias no BBB:

Quarta-feira (02/03): Festa do Líder Paulo André;

Quinta-feira (03/03): Prova do Líder;

Sexta-feira (04/03): Festa com show ao vivo;

Sábado (05/03): Prova do Anjo;

Domingo (06/03): Formação do 7º paredão;

Segunda-feira (07/03): Jogo da Discórdia ao vivo;

Terça-feira (08/03): Noite de eliminação.

O BBB 22 está a todo vapor e deve permanecer na programação da Globo até o dia 26 de abril, quando completará 100 dias de duração. Na final, apenas três participantes restarão na disputa e o favorito do público ganhará o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0KM.

