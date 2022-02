Quem saiu do BBB 22: Naiara é a 3ª eliminada; veja porcentagem

Naiara Azevedo foi quem saiu do BBB 22 nesta semana, sendo a terceira baixa da edição. O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça-feira, 8 de fevereiro, e a participante do Camarote recebeu 57,77% dos votos. Ela levou a pior contra Arthur Aguiar, que recebeu 3,27% dos votos, e Douglas Silva, que ficou com 38,96%.

Ao todo, foram 149 milhões de votos.

A cantora Naiara Azevedo foi quem saiu do BBB 22 nessa terça, dia 8 de fevereiro. A disputa foi acirrada a porcentagem final do paredão mostrou que a briga foi entre a sertaneja e o ator Douglas. Arthur teve folga nesta berlinda, tanto é que Tadeu Schimidt entrou ao vivo no reality para dispensar o marido de Maira Cardi.

A sertaneja, um dos principais nomes da música sertaneja, estava em seu segundo paredão e foi parar na berlinda por acaso: ela pegou uma das consequências da Prova do Líder da semana e acabou na berlinda. A eliminação de Naiara é a primeira baixa entre os membros do Camarote, grupo formado por famosos convidados a participar do reality.

Sendo assim, Naiara foi a primeira participante a ser confirmada no paredão desta semana e é a primeira mulher eliminada do reality. Sua trajetória no programa conta com altos e baixos e Naiara já virou alvo diversas vezes dentro do confinamento, especialmente por conta de seu jeito ‘mãezona’, o que despertou a desconfiança nos brothers.

A participante que saiu do BBB 22 fechou aliança com Linn da Quebrada, Jessilane e Natália e sua eliminação enfraquece o grupo das meninas. Nas redes sociais, o grupo de Naiara Azevedo foi batizado como ‘As Comadres’.

Veja o Discurso eliminação BBB 22 de Tadeu para Naiara Azevedo

Participantes do BBB que continuam no jogo

Naiara Azevedo saiu do BBB 22 é a primeira eliminação entre os participantes do Camarote, que agora passa a contar com 9 participantes. Apesar da eliminação desta semana, o Camarote ainda é a maioria no confinamento, uma vez que o Pipoca já sofreu duas eliminações e, agora, é composto por apenas 8 brothers.

Veja quem segue na disputa por R$ 1,5 milhão:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz) e Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

BBB 22: programação da semana

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo

Sábado: Festa com show

Domingo: Formação de Paredão

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-Feira: Eliminação

