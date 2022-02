Discurso eliminação BBB 22 de Tadeu para Naiara Azevedo

Leia o discurso de eliminação do BBB 22 feito por Tadeu Schmidt para anunciar o nome do terceiro eliminado do reality show.

Naiara Azevedo foi eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 8 de fevereiro. A participante é a terceiro a dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e foi derrotada por Douglas Silva e Arthur Aguiar com 57,77% dos votos. Leia o discurso de eliminação feito por Tadeu Schmidt no BBB 22 para anunciar a terceira eliminação do programa.

Qual foi o discurso de eliminação no BBB 22 hoje?

Para anunciar que Naiara é quem saiu do maior reality da TV, com premiação de R$ 1,5 milhão, Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação falando sobre [explicar o discurso].

Leia a íntegra do discurso de eliminação do BBB 22:

Chegou a hora e quando eu terminar, seremos 17. E vai ser rápido, hoje eu vou ser direto como nunca: Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar… O cara que é os olhos da casa, se apresentou como o novo jogador, que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo, Arthur, você fica. A disputa foi entre Douglas e Naiara. E o nome de quem sairia mudou várias vezes nesses dois dias. Da pra fazer um monte de análises, mas algumas são evidentes. Para vencer o BBB, primeiro tem que fazer o óbvio, tem que querer muito, tem que mostrar que quer. Tem que se entregar totalmente aí dentro, esquecer o que estão pensando aqui fora, parar de ter medo do que está rolando aqui fora porque vocês não têm ideia mesmo. Não dá pra ficar de bobeira no BBB, não dá pra dizer que está de boa com tudo, não da pra dizer que está feliz com o paredão. E tem uma coisa que vai muito além do BBB, que vale para a vida toda, não dá pra desperdiçar voto. Pode ser grande artista, pessoa maravilhosa, alguém com quem a gente adoraria conviver, mas pra vencer o BBB, tem que estar comprometido. Quem fica, ganha uma chance para acordar. Eu vou concluir com a adaptação de uma frase muito famosa: ‘Dadinho coisa nenhuma, quem sai hoje é a Naiara’.

Quem ainda está no BBB 22?

A eliminação desta semana é a primeira entre os participantes do Camarote – participantes famosos que foram convidados para o reality -, grupo que agora conta com 9 brothers e sisters. Apesar disso, o Pipoca segue em desvantagem e conta com 8 participantes. Veja quem segue na competição por R$ 1,5 milhão nesta semana.

Pipoca

Laís

Bárbara

Eslovênia

Eliezer

Jessilane

Lucas

Vinícius

Natália.

Camarote

Arthur Aguiar

Pedro Scooby

Brunna Gonçalves

Paulo André

Maria

Jade Picon

Douglas Silva

Linn da Quebrada

Tiago Abravanel

Nesta semana, o eliminado se junta a Luciano Estevam e Rodrigo Mussi no time dos participantes que já deram adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e foram eliminados do reality.

BBB 22: programação da semana e como assistir

O BBB 22 vai ao ar todos os dias e, em cada um deles, uma dinâmica diferente ocupa a rotina dos participantes. Para assistir ao BBB 22, existem dois formatos oficiais: na TV e na Internet. Para acompanhar do modo tradicional, basta sintonizar no canal aberto da TV Globo.

Na internet, dá pra assistir o reality show com uma conta no GloboPlay, o streaming oficial da emissora. Com planos a partir de R$ 24,90, é possível assistir à programação da TV Globo na aba “Agora na TV” e o acesso das câmeras exclusivas no confinamento, estilo Pay-Per-View, na aba “Acompanhe a Casa”. Veja o que acontece em cada dia no BBB 22:

Terça-feira: Noite de Eliminação

Quarta-feira: Festa do Líder

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira: Festa com Show ao vivo

Sábado: Prova do Anjo

Domingo: Formação do Paredão

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

