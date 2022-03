Quem será imunizado pelo anjo Arthur hoje no BBB 22

Arthur venceu novamente a prova do anjo e pela terceira vez escolherá um colega de confinamento para ficar longe dos votos dos colegas. Quem será imunizado pelo anjo no BBB 22? O brother já sabe para quem quer entregar o colar.

Quem será imunizado pelo anjo Arthur?

Arthur pretende imunizar Paulo André no oitavo paredão do BBB 22. O brother conversou sobre o assunto com o colega antes mesmo de a prova ser realizada no sábado (12). No papo que aconteceu no quarto Grunge, Arthur comentou: “esse anjo aí, vou te dar esse colar, uma medalha você tem que ter nesse peito aí”.

Arthur já imunizou Paulo André antes, na semana passada o brother foi o vencedor da sétima prova do anjo e na noite de formação de berlinda salvou o amigo da votação. “Um cara que eu aprendi a admirar”, comentou Arthur durante a ação. Na quinta disputa pelo colar de imunidade da temporada, Arthur também foi coroado campeão, nesta ocasião ele imunizou Natália.

Apesar de pequena, outra possibilidade de quem será imunizado pelo anjo Arthur é Douglas Silva. Mesmo que os dois sejam amigos no confinamento, a dupla não é próxima como Arthur se tornou de Paulo André. Mas como o famoso está entre os alvos da semana na casa, e Arthur já foi alertado sobre isso na casa, pode ser que o brother mude de ideia ao longo do dia, já que o participante comentou durante a madrugada de festa e também no raio-x desde domingo (13) que pretende levar Douglas e Pedro Scooby para o almoço do anjo, no intuito de conversar sobre jogo e colocar os pingos nos “Is”.

O marido de Maíra Cardi disse que vai debater com os colegas acontecimentos da casa, além de momentos e atitudes dos dois que o deixaram chateado ao longo do programa. Por isso, apesar da certeza que Paulo André deve ser o imunizado pelo anjo desta semana, existe a possibilidade de mudanças na decisão de Arthur devido ao acerto de contas previsto para o almoço do anjo desta tarde.

Dinâmica do BBB 22 hoje

A dinâmica do BBB 22 hoje começa com Arthur, o anjo da semana. O ator será o primeiro a se pronunciar na noite de formação de paredão, depois que um brother for imunizado pelo anjo, Lucas terá a palavra. Líder da semana, o apelidado “barão” vai indicar alguém direto para a berlinda. Em seguida, Eliezer, que foi vetado por Scooby antes da prova do líder, vai poder mandar alguém para o paredão. Este indicado terá direito de contragolpe.

Depois, a casa irá votar no confessionário. Quem for o participante mais citado entre os colegas vai parar na berlinda da semana. Antes de a votação de eliminação ser liberada pelo programa, uma prova bate e volta será realizada entre três participantes – o indicado do líder fica de fora desta briga. Por último, quem vencer, se salva e escapa do paredão.

O BBB 22 de hoje vai começar às 23h10, depois do Fantástico, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. O reality show terá 1 hora e 20 minutos no total e ficará no ar até às 00h30, ainda segundo a programação. Depois a Globo vai exibir o filme Eu Sou A Fúria no Domingo Maior.

Como foi a prova do anjo

Arthur venceu uma disputa que misturou raciocínio e memória, na prova desta semana os brothers tinham que responder corretamente a um quizz. A competição foi dividida em duas fases com seis participantes cada e contou com uma final.

Na primeira bateria, depois que os demais já haviam sido eliminados, a disputa ficou entre Arthur e Eslovênia, o brother derrotou a miss e então seguiu para a final. Na segunda fase, Lina e Paulo André foram os melhores entre os seis competidores e acabaram em um mata-mata. O atleta se deu melhor e classificou para a grande final da prova.

Na última disputa, Arthur acertou mais vezes do que o adversário Paulo André e conquistou o colar de imunidade. Para o monstro, o ator escolheu Eliezer e Vinícius.

Leia também

Quem já saiu do BBB 22? Relembre todos os eliminados