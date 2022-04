Quem será o campeão do BBB 22 hoje; votação atualizada agora

Quem será o campeão do BBB 22 é o que todo mundo quer saber. Na briga estão Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva, três integrantes do camarote da temporada. A votação está aberta no site oficial do programa, o Gshow, e será encerrada ainda hoje, terça-feira, dia 26 de abril.

Quem será o campeão do BBB 22?

Algumas das principais parciais indicam Arthur como o campeão do BBB 22, mas o resultado ainda está inconclusivo. Nas votações do UOL, Folha de São Paulo, Extra, Diário do Nordeste e Votalhada, o brother aparece em primeiro lugar com folga.

Já nas votações do DCI, Na Telinha e o RD1, o favoritismo está do lado de Paulo André. Este é o melhor resultado do atleta desde ontem, 25, quando todas as principais enquetes de votação indicavam a vitória de Arthur.

Consultada às 08h30 desta terça (26), a parcial do UOL conta com 334 mil votos computados e traz Arthur Aguiar com 65,11% dos votos para ser o campeão do BBB 22. Paulo André vem em seguida com 30,53% e depois Douglas Silva soma apenas 4,36%.

No DCI, a quantidade total de votos é de 571 mil, sendo 65,35% de Paulo André. Arthur aparece com 33,40% e Douglas Silva tem uma porcentagem ainda menor do que a do UOL, apenas 1,25% votos para ser o campeão do BBB 22 – Esta parcial também foi consultada por volta das 08h30 de hoje, dia da grande final.

Quem será o campeão do BBB 22 segundo as parciais

Enquete UOL – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 65,11% dos votos

Paulo André: 30,53% dos votos

Douglas Silva: 4,36% dos votos

Enquete DCI – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 33,40% dos votos

Paulo André: 65,35% dos votos

Douglas Silva: 1,25% dos votos

Enquete Folha de São Paulo – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 54% dos votos

Paulo André: 35% dos votos

Douglas Silva: 11% dos votos

Enquete Extra- Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 62 dos votos para ser o campeão do BBB 22

Paulo André: 31% dos votos

Douglas Silva: 7% dos votos

Enquete Diário do Nordeste – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 71,40% dos votos

Paulo André: 24,20% dos votos

Douglas Silva: 4,40% dos votos

Enquete Votalhada – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 65% dos votos

Paulo André: 32% dos votos

Douglas Silva: 3% dos votos

Enquete Na Telinha – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 29,50% dos votos

Paulo André: 67,40% dos votos para ser o campeão do BBB 22

Douglas Silva: 3,10% dos votos

Enquete RD1 – Terça, 08h30

Arthur Aguiar: 64,07% dos votos

Paulo André: 35,08% dos votos

Douglas Silva: 0,85% dos votos

Dia da final – Que horas começa o BBB 22 hoje?

Hoje o BBB 22 vai começar às 22h45, de acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora e sujeita a alteração sem aviso prévio. A final não irá acontecer logo após a novela Pantanal, antes será exibido um especial de 20 minutos do No Limite.

O reality show de sobrevivência estreará sua nova temporada na próxima terça-feira, dia 3 de maio, e por isso hoje exibirá um especial com as novidades da edição e apresentação dos participantes.

Ainda segundo a programação da Globo, depois que o campeão do BBB 22 for coroado, o reality show será finalizado por volta das ooh55, horário do Jornal da Globo nesta terça-feira.

Quando começa o BBB 23

Ainda nem sabemos quem será o campeão do BBB 22, mas já tem gente que deseja descobrir quando começa a próxima temporada da atração. Segundo o Observatório da TV, a previsão é que a nova temporada do reality show chegue as telinhas a partir da segunda quinzena do mês de janeiro em 2023.

O mesmo aconteceu com atual temporada do reality show, que teve sua estreia no dia 17 de janeiro, e as duas últimas edições, que exibiram o primeiro episódio da temporada depois do dia 20 de janeiro.

As inscrições do BBB 23 já estão abertas e ao que tudo indica até agora, a temporada continuará com o formato de um elenco que mistura anônimos e famosos.

