Seguidores BBB 22 antes e depois: Natália tem salto de fãs

Veja o ranking com o crescimento de seguidores do BBB 22 antes e depois da última semana.

O clima no maior reality da TV está pegando fogo e, enquanto alguns participantes ganharam favoritismo, outros despertaram a antipatia dos fãs do reality. Um dos espelhos mais fiéis da popularidade dos participantes são as redes sociais: veja os seguidores no BBB 22 antes e depois.

Seguidores do BBB 22 Antes e depois

Quando consideramos Seguidores BBB 22 antes e depois, o ranking tem Jade Picon no topo da lista, com 4,1 milhões de novos seguidores; com isso, a influenciadora se aproxima da marca de 18 milhões de fãs no Instagram.

O segundo nome que mais ganhou seguidores, no saldo geral, é Vinícius. O participante do Pipoca é o mais popular entre o elenco masculino do reality show e ganhou mais de 4 milhões de seguidores desde a estreia do BBB 22. A diferença entre ele e Jade Picon, de acordo com o Crowdtangle, é de menos de 100 mil novos fãs no perfil.

Paulo André, que vive um romance com Jade dentro do confinamento, está na terceira posição do ranking com 3,6 milhões de novos fãs. Ele é seguido por Natália e Douglas, ambos com 2,1 milhões de novos seguidores. Os dados foram coletados desde a estreia do reality até a última terça-feira, 15 de fevereiro.

Jade Picon

Antes 13,6 milhões de seguidores do BBB 22 antes e depois

Hoje: 17,7 milhões

Vinícius

Antes: 42,6 mil seguidores no BBB

Hoje: 4 milhões

Paulo André

Antes: 78 mil seguidores

Hoje: 3,7 milhões

Natália

Antes: 21 mil seguidores

Hoje: 2,2 milhões

Douglas Silva

Antes: 355,7 mil seguidores

Hoje: 2,4 milhões

Arthur Aguiar

Antes: 8,1 milhões de seguidores

Hoje: 10,1 milhões

Eslovênia

Antes: 58,8 mil seguidores

Hoje: 2 milhões

Linn da Quebrada

Antes: 322,2 mil seguidores

Hoje tem 2 milhões

Pedro Scooby

Antes: 1,9 milhão de seguidores

Hoje: 3,5 milhões

Tiago Abravanel

Antes: 2,3 milhões de seguidores

Hoje: 3,4 milhões

Laís

Antes: 16,2 mil seguidores

Hoje: 1 milhão

Brunna Gonçalves

Antes: 3,5 milhões

Hoje: 4,5 milhões

Jessilane

Antes: 9,2 mil seguidores

Agora: 813 mil

Eliezer

Antes: 8,5 mil seguidores

Hoje tem 756 mil

Lucas

Antes do BBB: 6,8 mil seguidores

Hoje: 615,3 mil

Larissa

Antes: 61,5 mil seguidores

Hoje: 488 mil

Gustavo

Antes: 5,6 mil seguidores

Agora: 138 mil

Natália é quem ganhou mais seguidores BBB 22 na semana

Na quarta semana de confinamento, entre os dias 8 e 15 de fevereiro, Natália Deodato foi quem ganhou mais seguidores entre os participantes do BBB 22: ela atraiu mais de 1,6 milhão de fãs. Já Jade Picon, que foi considerada uma das favoritas ao prêmio, obteve um saldo negativo e registrou a perda de mais de 300 mil seguidores.

Veja o ranking de quem ganhou mais seguidores no BBB 22:

Natália ganhou 1,6 milhão de novos seguidores

Arthur Aguiar ganhou 8667 mil novos seguidores

Paulo André ganhou 764,6 mil novos seguidores

Larissa ganhou 428,8 mil novos seguidores

Linn da Quebrada ganhou 227,1 mil novos seguidores

Douglas Silva ganhou 205,5 mil novos seguidores no BBB 22

Pedro Scooby ganhou 151,4 mil novos seguidores

Jessilane ganhou 117,5 mil novos seguidores

Gustavo ganhou 116,4 mil novos seguidores

Eliezer ganhou 103,5 mil novos seguidores

Tiago Abravanel ganhou 88,3 mil novos seguidores – total 3,4 milhões

Eslovênia ganhou 68,5 mil novos seguidores no BBB 22

Lucas ganhou 54,5 mil novos seguidores – total 618 mil

Brunna Gonçalves ganhou 36 mil novos seguidores

Laís ganhou 23,7 mil novos seguidores

Vinícius perdeu 75,8 mil seguidores

Jade Picon perdeu 317,2 mil seguidores

Conheça a história do Big Brother Brasil

Jade perdeu seguidores nas redes sociais

Na outra extremidade do ranking, Jade Picon aparece pela primeira vez como um dos nomes que perdeu seguidores no BBB 22. O perfil da influenciadora registrou a queda de mais de 317 mil fãs e passou a somar 17,7 milhões de seguidores.

Quando o reality começou, Jade tinha pouco mais de 13 milhões de fãs e, desde o anúncio de sua participação, ganhou mais de 5 milhões de seguidores e bateu a marca de 18 milhões de seguidores. Esta é a primeira semana que a participante registra a queda no número de fãs.

A perda de fãs acontece na segunda semana em que Jade ocupa o cargo de liderança. Ela assumiu uma guerra com Arthur Aguiar, um dos favoritos ao prêmio segundo o ranking de seguidores, e despertou críticas de parte do público. Para alguns, segundo publicações nas redes sociais, a influenciadora tem se mostrado arrogante e grossa com o poder de líder.

Veja a comparação de crescimento de seguidores entre Natália e Jade Picon no Instagram:

