Quem vai tocar na 1ª festa do BBB 22? Web aposta em Alok no sábado

O público começou a especular sobre quem vai tocar na festa do BBB 22 no próximo sábado. Alok é a aposta dos internautas.

Os participantes do maior reality do país se aproximam do fim da primeira semana de confinamento e esperam ansiosamente pela primeira festa da edição. Do lado de fora, o público já especula sobre quem vai tocar na festa do BBB 22.

O evento é esperado para sábado, 22 de janeiro, quando a agenda de acontecimentos do confinamento está vazia.

A Rede Globo ainda não confirmou, mas a web dá como certa que a primeira festa do BBB 22 será neste sábado, 22 de janeiro. O público está indo além e estão apontando que a celebração vai contar com o show de Alok, figurinha carimbada nas edições do reality.

Um dos motivos que contribuem para a teoria dos fãs do programa é que sábado é o único dia da primeira semana que está ‘vazio’, data que encaixaria perfeitamente com a realização da primeira festa. A informação foi primeiro compartilhada por um perfil de fofoca e logo caiu no conhecimento dos fãs do programa.

Um dos tópicos mais frequentes nas publicações dos internautas nas redes sociais sobre a suposta presença de Alok na primeira festa do BBB 22 é a possibilidade do DJ lançar a faixa ‘Un Ratito’ em rede nacional. A música é uma parceria de Alok com Luís Fonsi e Juliette, a grande vencedora do BBB 21, o que envolveu os fãs da paraibana para pedir a música na casa mais vigiada do Brasil. “E cabe a Alok tocar Un Ratito no BBB’, escreveu um dos seguidores de Juliette na internet.

Para os internautas, a presença de Juliette seria excelente na primeira festa do BBB 22. “O marketing de milhões que seria o Alok indo tocar no BBB 22 e levando a Juliette pra divulgar a música nova”, disse um dos internautas.

A presença de Alok na primeira festa do BBB 22 ainda não foi confirmada e, no site oficial de Alok, não consta eventos confirmados para o DJ nos próximos dias. A informação sobre quem vai tocar na festa do BBB deverá ser anunciada nos próximos dias pela Rede Globo.

Relembre todas as atrações que tocaram no BBB 21

Não é raridade a presença de grandes nomes da música nas festas do Big Brother Brasil. Na edição anterior, por exemplo, os participantes receberam nomes como Daniela Mercury, Glória Groove e o próprio Alok nas festas. Relembre todas as atrações que passaram pelo BBB 21:

Barões da Pisadinha: fenômenos da música atual foi responsável pelo show na primeira festa do programa.

Alok: o DJ assumiu o palco na segunda festa do BBB 22. Será que ele é quem vai tocar na festa do BBB nesta semana?

Daniela Mercury: a cantora baiana é um fenômeno do carnaval e foi justamente por isso que ela foi a escolhida da produção para animar os brothers no fim de semana do carnaval. O show agitou a casa e deu o que falar entre os confinados.

Thiaguinho: o cantor foi o quarto convidado do BBB 21 e apresentou um show com muita animação, que deixou os confinados animados do começo ao fim.

Pedro Sampaio, Lexa e Luísa Sonza: gigantes da música, o trio uniu forças para apresentar uma noite de shows para os participantes do BBB 21. Pedro Sampaio, Lexa e Luísa Sonza se apresentaram juntos, dividiram o palco na performance de sucessos que dominam as paradas musicais do país.

Leo Santana e Gloria Groove: outro grande encontro musical aconteceu, na semana seguinte, com o show conjunto de Leo Santana e Gloria Groove. Eles apresentaram o hit ‘Arrasta’ e também sucessos da carreira solo.

Dennis DJ: o músico transformou o quintal do BBB em um verdadeiro baile funk. Ele trolou os participantes com o som do toque do Big Fone e deu o que falar entre os confinados.

Ludmilla: a cantora também apresentou um super show para os confinados e protagonizou um beijão com Brunna Gonçalves, sua esposa e dançarina que está entre os confinados do BBB 22.

Iza: já com a casa mais vazia, Iza também animou uma festa para os participantes. O show da cantora durou mais de 1 hora no confinamento e cansou os confinados de tanto dançar.

Justin Bieber: na última festa da edição, desenvolvida para os finalistas, Justin Bieber invadiu a casa mais vigiada do Brasil, por meio do telão, e apresentou um show gravado especialmente para o reality brasileiro.

BBB 22: horário e onde assistir

O BBB 22 está a todo vapor e, desde o último dia 17 de janeiro, invadiu a programação da Rede Globo. O reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da maior emissora do país quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.