Quem vence o BBB 22: Linn da Quebrada e Arthur Aguiar são os favoritos

A atual temporada do Big Brother Brasil tem poucos brothers favoritos pelo público. Após quase um mês de confinamento, muitos dos participantes ainda fogem do jogo e pouco entregam o que a audiência espera. A enquete UOL aponta que apenas dois famosos são queridos pelos fãs do programa. Quem vence o BBB 22? Confira abaixo.

Quem vence o BBB 22?

Quem vence o BBB 22 é Linn da Quebrada. A cantora tem 41,49% dos votos da enquete UOL e é a favorita do público até o momento.

Outro brother que tem conquistado o público é Arthur Aguiar. O ator de Rebelde soma 39,33% da preferência dos votantes da enquete.

Eslovênia completa o top 3, mas a sister está com pouquíssimos votos quando comparada aos seus adversários. A ex-Miss Pernambuco tem apenas 3,05%.

+ Discurso de eliminação do BBB 22: o que Tadeu disse para Brunna

Quem é o mais odiado do BBB 22?

A mais odiada do BBB 22 é Jade Picon. A influenciadora digital tem 37,17% dos votos da enquete UOL e não deve levar o prêmio de R$1,5 milhão.

Apesar de aparecer entre os favoritos, Arthur Aguiar também é um dos mais odiados. O marido de Maíra Cardi tem 20,54% dos votos e está em segundo lugar na enquete.

Laís fecha o top 3 mais odiados com 16,07% dos votos. Gustavo, Larissa e Vinícius vêm em seguida.

As enquetes que apontam os favoritos e os odiados foram realizadas após a eliminação de Brunna Gonçalves na última terça-feira (22). A pesquisa tem como única utilidade saber a opinião do público e não tem influência sobre o BBB 22.

Quem já foi eliminado?

Até agora, cinco participantes foram eliminados pelo público. Houve também uma desclassificação devido a um episódio de agressão.

Luciano foi eliminado na primeira semana com 49,31% dos votos. Ele disputou a berlinda contra Naiara Azevedo e Natália.

Rodrigo saiu na segunda semana 48,45% dos votos após enfrentar Natália e Jessilane no paredão.

A terceira eliminada foi Naiara Azevedo. A cantora deixou a casa mais vigiada com 57,77% dos votos e foi derrotada por Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Bárbara saiu na quarta semana com 86,02% dos votos. Ela enfrentou Arthur Aguiar e Natália.

Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada. Ela teve 76,18% dos votos contra Gustavo e Paulo André.

Maria foi desclassificada na quarta semana do programa após bater com um balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia. O caso foi considerado agressão, o que descumpre uma das regras primordiais do programa.

Cronograma da semana

O dinâmica da próxima semana será revelada durante o programa ao vivo da próxima quinta-feira.

Quarta-feira (23/02): festa do líder Lucas

Quinta-feira (24/02): prova do líder

Sexta-feira e sábado (25 e 26/02): festa e prova do anjo

Domingo (27/02): formação de paredão

Segunda-feira (28/02): jogo da discórdia

Terça-feira (1/03): eliminação

+ Há um ano, Karol Conká saiu do BBB com recorde de rejeição; relembre