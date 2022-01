Discurso de eliminação BBB 22: o que Tadeu disse para eliminar Luciano

Luciano Estevam foi eliminado do BBB 22 nesta terça-feira, 25 de janeiro, sendo a primeira baixa da edição. Ele levou a pior conta Natália Deodato e Naiara Azevedo: veja o discurso de eliminação do BBB 22 feito por Tadeu Schmidt nesta semana.

+ Quem saiu do BBB 22

Discurso eliminação BBB 22 – Eliminação de Luciano

O primeiro discurso de eliminação do BBB 22 também marca a primeira vez que Tadeu Schmidt eliminou um participante do maior reality da TV brasileira: este é o primeiro ano no qual o apresentador está à frente do programa. Para anunciar que Luciano Estevam é quem saiu do reality na primeira semana, o jornalista falou sobre as pessoas que entram para o reality para ‘curtir’. “O que você quer? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer uma férias?”, disse. “Adianta estar aí dentro, sair e ver que nada mudou aqui fora?”.

Tadeu Schmidt falou sobre a vontade do brother de querer ser famoso e esquecer de viver o confinamento, de ter um objetivo dentro do programa.

Leia o discurso na íntegra:

Quando eu vi esse paredão, esses emparedados, quando eu vi esse BBB , essa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: o que você quer? O que você quer? ‘Ah, quero entrar no Big Brother. É tudo o que eu quero!’, Sério? Ai vem pra cá e não se compromete? Vem pro jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo, de todo mundo, o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Por que vai ser assim no meio de um jogo? No meio da disputa por um prêmio… Quem só quer curtir aí dentro acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? Afinal, são as pessoas aqui fora quem decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo pra estar aí. Então, o que você quer? Quer R$ 1,5 milhão? Quer ser o campeão? Quer poder dizer pra todo mundo que venceu o Big Brother Brasil ou quer um experiência? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer só uns dias de férias em uma casa cheia de câmeras? Já pensou você entrar no BBB, algo tão difícil, tão concorrido, e perceber que não adiantou de nada? Passar esses dias aí dentro e, ao sair, ver que nada mudou aqui fora? Que você desperdiçou a chance porque não sabia direito o que queria? Isso pode vale para qualquer um, mas quem está no paredão, essa pergunta é muito especial: o que que você quer? Quer se descobrir? Quer melhorar? Quer se expor? Quer falar? Quer dinheiro? Quer fama? Quer ir embora ou quer ficar? Ou pior: você já parou pra pensar se você está querendo a coisa certa? Você sai do BBB, hoje, sem conseguir o que queria. Ou pelo menos não da forma que você queria, mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo o que realmente vai te fazer feliz. Quem sai do BBB hoje é você, Luciano.

Quem continua no BBB 22?

Com a eliminação desta semana, 19 participantes permanecem na competição por R$ 1,5 milhão: 10 nomes do Camarote e 9 do Pipoca. Veja quais participantes ainda estão no programa:

Pipoca: Laís, Bárbara, Eslovênia, Eliezer, Rodrigo, Jessilane, Lucas, Vinícius e Natália.

Camarote: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André, Maria, Jade Picon, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Tiago Abravanel e Naiara Azevedo.

Como assistir o BBB 22?

Há duas maneiras de acompanhar o Big Brother Brasil 22. A primeira na TV Globo, logo após a exibição da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h25 (horário de Brasília).

Outra opção é o pay-per-view, transmitido pela plataforma de streaming GloboPlay. Para ter acesso a todas as câmeras do programa, durante 24 horas, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma – os preços começam em R$22,90 por mês. O reality segue no mesmo formato já conhecido pelo público: formação de paredão aos domingos e eliminações às terças.

Leia também:

BBB 22 CAT BBB 22: DANI CALABRESA VAI BEM, MAS WEB NÃO ESQUECE PORTUGAL