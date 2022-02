Queridômetro BBB 22 hoje: os emojis recebidos nesta terça-feira (01/02)

O clima está tenso entre os brothers nesta terça-feira, 1º de fevereiro, noite de eliminação. Os participantes do maior reality, além da expectativa pelo próximo participante a sair da competição, repercutem o Jogo da Discórdia de ontem (31) e isso afetou, inclusive, o queridômetro do BBB 22 hoje.

Queridômetro BBB 22 hoje

Veja quais foram os emojis recebidos pelos participantes do BBB 22 no queridômetro de hoje, terça-feira, no reality:

Douglas recebeu no queridômetro hoje: 4 carinhas e 14 corações

Eliezer recebeu no queridômetro hoje: 2 carinhas e 16 corações

Eslovênia recebeu no queridômetro hoje: 2 carinhas e 16 corações

Jade recebeu no queridômetro hoje: 4 carinhas e 14 corações

Jessilane recebeu no queridômetro hoje: 2 carinhas e 16 corações

Laís recebeu no queridômetro hoje: 2 carinhas, 15 corações e 1 coração partido

Linn recebeu no queridômetro hoje: 2 carinhas e 16 corações

Lucas recebeu no queridômetro hoje: 4 carinhas e 14 corações

Maria recebeu no queridômetro hoje: 1 carinha, 11 corações e 1 vômito

Naiara recebeu no queridômetro hoje: 6 carinhas e 12 corações

Natália recebeu no queridômetro hoje: 6 carinhas, 11 corações e 1 cobra

Paulo recebeu no queridômetro hoje: 5 carinhas e 13 corações

Pedro recebeu no queridômetro hoje: 6 carinhas e 12 corações

Rodrigo recebeu no queridômetro hoje: 3 carinhas, 14 corações e 1 vômito

Tiago recebeu no queridômetro hoje: 1 carinha e 17 corações

Vinícius recebeu no queridômetro hoje: 1 carinha. 15 corações, 1 coração partido e 1 vômito

Natália recebeu emoji de cobra no queridômetro BBB 22 hoje

Quem tem acompanhado com detalhes a convivência dos participantes do BBB 22 já sabe que, nos primeiros dias de confinamento, os anônimos e famosos da edição decidiram que não ‘bateriam’ nos participantes emparedados para evitar situações desconfortáveis no programa. No entanto, parece que esse ‘acordo’ entre os brothers e sisters deixou de valer nesta terça-feira, 1º de fevereiro. Natália Deodato, que está no paredão, acordou com um emoji de cobra no queridômetro de hoje no BBB 22.

A participante falou sobre a alfinetada que recebeu no painel e, apesar de aparentemente não ficar abalada com a situação, a emparedada relacionou a autoria do emoji com Eslovênia, participante que não poupou ataques a Natália na dinâmica ao vivo que movimentou a edição ao vivo da última segunda-feira, 31 de janeiro. No Jogo da Discórdia, Eslovênia disse que Natália não faz falta, não é confiável e é mal educada.

Com isso, a rivalidade entre as participantes cresceu ainda mais no confinamento e o clima entre as duas está cada vez mais tenso. Durante uma conversa com Jessilane, depois do Jogo da Discórdia, Natália disse que não iria mais falar com Lucas por conta da proximidade do brother com Eslovênia no programa.

Como funciona o queridômetro?

O queridômetro do BBB 22 é como é chamada a avaliação feita pelos participantes uns para os outros, logo pela manhã, no confessionário. A brincadeira faz parte do Raio-X, chamada que todos recebem ao sinal do despertador para gravar um vídeo falando como está a convivência dos brothers e sisters dentro da casa mais vigiada do Brasil.

No queridômetro, os participantes distribuem emojis para os colegas de confinamento para expressar sentimentos, sejam eles bons ou ruins. As opções de emoji para o queridômetro são: carinha feliz, coração, coração partido, planta, banana, bomba, cobra e vômito.

Além disso, neste ano, junto do queridômetro, os participantes podem enviar torpedos anônimos um para os outros. Tanto o resultado do queridômetro quanto as mensagens anônimas são exibidas no telão da sala para todos os confinados.

Noite de eliminação: horário e como assistir

A noite de eliminação desta terça-feira, 1º de fevereiro, vai começar às 22h30 (horário de Brasília). O horário de exibição do BBB 22 foi alterado pela emissora e será mais tarde porque a TV Globo irá exibir a partida entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 antes da eliminação.

Além do resultado do paredão, o público também poderá conferir mais uma edição do CAT BBB e toda a repercussão do queridômetro do BBB 22 hoje. Para assistir ao reality, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet. Para ver na TV não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da emissora.

Na internet, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Leia também:

CINEMA DO LÍDER BBB 22: VAI PASSAR O FILME ‘YESTERDAY’ NA QUARTA