Resultado parcial da votação do BBB 22 aponta Bárbara eliminada

Mais um brother ou sister vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça-feira (15). Arthur Aguiar, Bárbara e Natália estão no quarto paredão da temporada e um deles vai dizer adeus ao sonho de levar o prêmio de R$1,5 milhão. Enquanto o programa ao vivo não começa, o resultado parcial da votação do BBB 22 aponta quem será o eliminado de hoje.

Qual o resultado parcial da votação do BBB 22?

O resultado parcial da votação do BBB 22 aponta forte rejeição de Bárbara. A gaúcha deve ser eliminado do programa com ao menos 70% dos votos – é o que diz as enquetes do DCI e UOL.

DCI

Para 78,28% dos leitores do DCI, quem deve sair hoje é Bárbara. A loira está com uma ampla diferença de votos para o segundo e o terceiro colocado na enquete. Natália vem em seguida, somando 17,30% dos votos. Arthur não corre riscos de deixar a casa mais uma vez,, somando apenas 4,42%. Até agora, mais de 200 mil pessoas já participaram da enquete.

UOL

A enquete do UOL aponta para o mesmo resultado. Bárbara lidera a votação, com 72,16% dos votos. A manicure está em segundo lugar com 17,80%. O ator de Rebelde segue sem muitos votos, com apenas 10,04% de rejeição do público.

O Gshow não libera as parciais da votação – o resultado oficial só é divulgado no momento da eliminação. As enquetes do UOL e DCI são apenas para consulta de opinião da audiência e não tem influência sobre o resultado oficial.

Como votar no Gshow?

Participar da votação oficial é bastante fácil. Primeiro, é necessário acessar o portal do BBB no Gshow.

Logo no começo da página, a votação já irá aparecer. Clique em ‘Paredão BBB 22. Vote para eliminar: Arthur Aguiar, Bárbara ou Natália?’.

Depois, selecione o participante que deve deixar o programa. O sistema irá pedir um cadastro e uma validação de segurança. Em poucos segundos após essas etapas, o voto será confirmado.

Maria foi expulsa do reality

Além da eliminação, o BBB 22 perdeu mais uma participante nesta terça. Maria foi desclassificada do programa após bater com um balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia realizado na noite de segunda-feira.

O fato foi classificado como agressão, e após forte pressão do público, a produção do reality show optou por tirar a sister da competição.

A própria atriz e cantora confessou, durante o Raio-X desta terça, que tem tendência a ser agressiva no seu modo de se expressar, mas que nunca “foi um lugar de agressão”. Ela pediu desculpas para a audiência e para Natália.

“Eu pedi desculpas ontem no ao vivo para a Natália, depois do ao vivo também pedi desculpa pra ela de novo e gostaria de pedir desculpa aqui pra vocês publicamente, mais uma vez”, disse.

Apesar das desculpas de Maria, ela acabou sendo expulsa do reality show. Em nota, a Globo afirmou que o paredão entre Bárbara, Arthur e Natália está mantido.

Reality ganhou mais dois jogadores – Resultado parcial da votação do BBB 22

Enquanto alguns brothers deixam o confinamento, outros estão chegando. É o caso de Larissa e Gustavo, que estavam na casa de vidro e conseguiram entrar no reality através da votação popular.

Com 52,77% dos votos, o público decidiu dar uma chance aos dois brothers. Logo no primeiro dia, Larissa já deu várias informações externas para os confinados. Entretanto, o público vem acusando a pernambucana de fazer ‘jogo duplo’ por contar versões equivocadas ou diferentes de algumas histórias para os colegas.

Os dois entraram na jogo imunes ao paredão formado no último domingo e também tiveram que dar um voto aberto e em consenso – eles escolheram Brunna, por acharem que a votação estava concentrada em Arthur e Natália.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

O BBB 22 começa às 22h35, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. Além da exibição no canal aberto, o GloboPlay também dá acesso ao sinal da emissora mediante cadastro gratuito.

A edição de hoje deve mostrar a repercussão da expulsão de Maria na manhã desta terça, além do CAT BBB sob o comando de Dani Calabresa e a vinheta ao som de Paulo Ricardo.

O resultado da votação para eliminar é sempre anunciado no fim do programa ao vivo, comando por Tadeu Schmidt.

Depois do fim da edição, o eliminado da vez vai bater um bate-papo com Rafa Kalimann na Rede BBB. A entrevista é exibida ao vivo no Gshow e no GloboPlay.

