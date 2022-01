CAT BBB 22: Dani Calabresa vai bem, mas web não esquece Portugal

Dani Calabresa fez sua estreia no CAT BBB 22 nesta terça-feira, 25 de janeiro, dia da primeira eliminação do reality da Rede Globo.

Terça-feira é um dia especial no Big Brother Brasil por dois motivos: é quando acontece a noite de eliminação entre os participantes e também o dia escolhido pela produção para exibir o CAT BBB 22. O quadro humorístico do reality é um sucesso nas redes sociais, mas sofreu mudanças significativas neste ano. Saiba o que o público achou do novo formato.

Como foi o 1º CAT BBB 22 com Dani Calabresa

Como não poderia ser diferente, a estreia do CAT BBB 22 foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira. O público estava interessado nas piadas sobre a primeira semana e também sobre a estreia de Dani Calabresa. Entre as principais publicações do público, internautas falaram sobre o ‘renascimento’ do Furo MTV na TV, as saudades de Rafael Portugal e divisão dos fãs sobre o desempenho da humorista.

“Dani Calabresa mandou bem demais no CAT BBB. Foi mal, Rafael Portugal, mas não sentimos sua falta”, escreveu um dos internautas. Ao mesmo tempo, tiveram aqueles que ficaram com saudades do antigo apresentador. “Não tenho nada contra a Dani Calabresa, mas eu prefiro o Rafael Portugal no CAT BBB”, disse um fã do programa. “Nossa, eu tentei de vdd mas não gostei da Dani calabresa no CAT”, escreveu outro.

Também tiveram os confinados que não curtiram a performance de Dani, mas entenderam que é por conta da falta de conteúdo que o elenco do programa, neste ano, tem oferecido para o público. “Eu adoro a Dani Calabresa, mas a bichinha vai ter que rebolar pra achar conteúdo, pq o bagulho tá devagar”, escreveu uma internauta.

Se teve uma coisa que o público se identificou com Dani Calabresa foi nas reclamações sobre a falta de conteúdo e brigas entre os participantes. “Dani Calabresa já chegou com pé na porta e detonando eles querendo fazer BBB do Amor”, escreveu um internauta. “Cara nem deu pra rir, porque ela estava falando algo que é verdade”, respondeu outro.

Dani Calabresa foi escolhida para substituir Rafael Portugal

Em 2021, o CAT BBB foi um sucesso e colocou Rafael Portugal no holofote da Rede Globo ao abordar principais queixas, pedidos e considerações do público sobre o programa nas redes sociais. No entanto, o CAT BBB 22 ganhou um novo rosto e Dani Calabresa foi escolhida para assumir o quadro semanal.

A animação de Calabresa para assumir o formato não é novidade para ninguém e ela já falou sobre a estreia algumas vezes nas redes, inclusive marcando o antigo apresentador para repercutir oficialmente a ‘passada de bastão’ de Rafael para Calabresa. Em uma das publicações, Dani contou para os fãs que ‘fez escola’ com o humorista para chegar chegando na programação do reality. Veja:

Sobre sua preparação para assumir o quadro, Dani Calabresa falou que um de seus principais objetivos no CAT BBB 22 será falar aquilo que está na cabeça do público. “Quando perguntam como eu me preparo para o meu trabalho, a minha resposta é ‘assistindo ao BBB’. Melhor trabalho do mundo, não é? (risos) Estou muito feliz com a oportunidade de assumir o quadro, que é muito divertido e representa o público”, disse.

No primeiro episódio do CAT BBB 22, a humorista falou sobre a expectativa do público para o programa ser quebrado com a ‘good vibe’ dos confinados. Na primeira semana, os participantes foram ‘inimigos do entretenimento’ e evitaram atritos, chegando até a fazer um círculo de louvores no gramado da casa. “Se a gente quisesse ver amor, a gente ligava na novela”, brincou a apresentadora.

Ela também falou sobre as brincadeiras com o nome de Jade Picon, as falas ‘chatas’ de Rodrigo e a superstição que ganhou popularidade ao longo da semana: o umbigo tampado.

Veja o CAT BBB 22:

Como participar do CAT BBB 22?

Como o CAT BBB 22 é descrito como um ‘atendimento’ da Rede Globo às reclamações e considerações dos internautas sobre o confinamento, é possível participar do programa. Para isso, basta ‘conversar’ com o GloboPlay – a plataforma de streaming da Rede Globo – no WhatsApp.

Para participar do CAT BBB 22, é só enviar um áudio para o perfil do GloboPlay falando sobre os participantes e o reality no geral, abrindo o jogo sobre suas reclamações sobre o confinamento. Os melhores comentários são escolhidos semanalmente para guiar as piadas de Dani Calabresa.

O público pode acessar a experiência do Globoplay no WhatsApp dando um “oi” para o número (21) 99821-2619 ou clicando no endereço: globoplay.com/whatsapp.

