Seguidores BBB 22 antes e depois: PA ganha 800 mil fãs em paredão

Veja a comparação com o antes e depois de seguidores no BBB 22. PA ultrapassa Jade e assume a posição mais popular entre os brothers.

A 5ª eliminação do Big Brother Brasil já aconteceu e, com isso, o clima entre os participantes não poderia ser outro a não ser de tensão e rivalidade entre os participantes. Com as relações da última semana, é normal que alguns dos confinados tenham mais aceitação do que outros nas redes sociais. Veja o ranking com o antes e depois de seguidores no BBB 22.

Seguidores do BBB 22 Antes e depois

O participante que ganhou mais seguidores, no saldo geral, desde a estreia do BBB 22 foi Paulo André. Na comparação do antes e depois de seguidores do participante do BBB 22, registra-se um crescimento de mais de 4,4 milhões de fãs. O atleta assumiu a primeira posição nesta semana porque, entre os dias que esteve no paredão que eliminou Brunna Gonçalves, atraiu mais de 800 mil novos seguidores.

Com isso, o perfil de Paulo André atingiu a marca de 4,5 milhões de seguidores no BBB 22 e colocou o atleta na posição mais popular do ranking de antes e depois. Ele ultrapassou Jade Picon, que estava na primeira posição até semana passada.

Apesar de perder o posto de mais popular do BBB 22 na comparação do antes e depois de seguidores, Jade Picon segue na segunda posição com mais de 4,2 milhões de novos seguidores. Entre os membros do Pipoca, Vinícius é o mais popular: desde a estreia, ele ganhou mais de 4 milhões de seguidores. Veja a lista completa com o número de seguidores antes e depois do BBB 22:

Paulo André – seguidores bbb 22 antes e depois

Antes: 78 mil seguidores

Hoje: 4,5 milhões

Jade Picon

Antes 13,6 milhões de seguidores do BBB 22 antes e depois

Hoje: 17,8 milhões

Vinícius – seguidores bbb 22 antes e depois

Antes: 42,6 mil seguidores no BBB

Hoje: 4,1 milhões

Natália

Antes: 21 mil seguidores

Hoje: 2,5 milhões

Douglas Silva

Antes: 355,7 mil seguidores

Hoje: 2,6 milhões

Arthur Aguiar

Antes: 8,1 milhões de seguidores

Hoje: 10,8 milhões

Eslovênia – seguidores bbb 22 antes e depois

Antes: 58,8 mil seguidores

Hoje: 2 milhões

Linn da Quebrada

Antes: 322,2 mil seguidores

Hoje tem 2,3 milhões

Pedro Scooby

Antes: 1,9 milhão de seguidores

Hoje: 3,7 milhões

Tiago Abravanel

Antes: 2,3 milhões de seguidores

Hoje: 3,4 milhões

Laís

Antes: 16,2 mil seguidores

Hoje: 1,1 milhão

Jessilane –

Antes: 9,2 mil seguidores

Agora: 910 mil

Eliezer

Antes: 8,5 mil seguidores

Hoje tem 885 mil

Lucas

Antes do BBB: 6,8 mil seguidores

Hoje: 758 mil

Larissa

Antes: 61,5 mil seguidores

Hoje: 491 mil

Gustavo

Antes: 5,6 mil seguidores

Agora: 387 mil

Paulo André ganhou 800 mil seguidores

Um dos nomes que estavam no paredão desta semana, Paulo André foi o personagem mais popular na comparação de antes e depois de novos seguidores no BBB 22. O atleta recebeu mais de 800 mil novos fãs e, além de conquistar a primeira posição do ranking semanal, colocou o participante como a pessoa que ganhou mais seguidores totais desde o começo do programa.

Uma das maiores rivalidades do programa, até o momento, também deu o que falar nas redes sociais. Jade Picon e Arthur Aguiar registraram crescimento em seus perfis, mas o ator alcançou números mais expressivos: enquanto Jade ganhou cerca de 100 mil seguidores na semana, Arthur Aguiar ganhou mais de 700 mil novos fãs. Dentro do reality, os dois têm vivido momentos de tensão e embates nas edições ao vivo. Jade foi a responsável pelas duas vezes que Arthur foi para o paredão e a influenciadora diz que o ator não é confiável.

