Última parcial aponta resultado da votação da Casa de Vidro no BBB 22

Veja a última parcial da votação da casa de vidro do BBB 22. Resultado oficial será revelado no programa ao vivo deste domingo (13).

A votação do público para decidir se Larissa e Gustavo vão entrar de vez para o BBB 22 está a todo vapor e o resultado oficial será revelado durante o programa ao vivo deste domingo, 13 de fevereiro. Embora a porcentagem oficial ainda seja um mistério, é possível ter uma ideia de como está a opinião do público sobre a dinâmica da vez: veja a última parcial da votação da Casa de Vidro no BBB 22.

Votação Casa de Vidro: parcial aponta resultado final

De acordo com a votação da enquete do DCI, que perguntou se os participantes devem entrar para a competição, a última parcial da votação da casa de vidro no BBB 22 é favorável aos novos participantes. De todos os votantes, 51,29% acham que Gustavo e Larissa devem entrar oficialmente para a competição.

No entanto, o resultado não é absoluto. 48,71% dos votos são para a não entrada dos participantes da Casa de vidro. A diferença de votos entre as duas opções é de apenas 2,58%.

O resultado da parcial da votação da casa de vidro do DCI é confirmado pelo UOL. Por lá, 53,88% votaram que os dois participantes não devem entrar para o reality com a opção “Não, deixa tudo como está”. A diferença entre as duas opções, no entanto, é maior e os votos favoráveis pela entrada dos participantes somam 46,12%.

Desta vez, os votos do público são exclusivamente “sim”ou “não”. Ou seja, os participantes só vão entrar para a competição se for juntos. É impossível entrar um e o outro não.

Como votar na casa de vidro do BBB 22?

Apesar da parcial da votação da casa de vidro do DCI apontar o resultado final, a votação oficial do programa é feita exclusivamente no GShow – o portal de entretenimento da Rede Globo. Para votar, basta visitar o portal no endereço www.gshow.globo.com e localizar a votação com a pergunta “Gustavo e Larissa, da Casa de Vidro, devem ser participantes do BBB 22?”.

Depois, é só escolher a opção “sim”ou “não”, checar a caixa “Sou Humano” e esperar a mensagem de confirmação da Rede Globo. Para votar é preciso de um cadastro com nome e e-mail e, depois de criado, dá acesso às enquetes do BBB 22 com votação ilimitada.

Como assistir o BBB 22 ao vivo

O resultado oficial da enquete da Casa de Vidro será revelado no programa ao vivo deste domingo, 13 de fevereiro, que está programado para começar às 23h10 (horário de Brasília), depois do Fantástico.

É possível assistir ao reality tanto na TV quanto no Globoplay. Para ver na TV, não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da emissora no horário programado.

Já no GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. No entanto, existe uma maneira mais completa de assistir ao BBB 22, que é assistindo ao sinal exclusivo das câmeras do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

