BBB 23: Boninho confirma Casa de Vidro

O BBB 23 está cada vez mais próximo e as novidades sobre a temporada não param! Nesta sexta-feira, 16 de dezembro, Boninho soltou um spoiler em seu perfil oficial no Instagram e afirmou que a Casa de Vidro será uma das dinâmicas utilizadas na nova temporada.

+Wanessa Camargo vai para o BBB 2023? O que sabemos até agora

BBB 23 vai ter Casa de Vidro

Em um vídeo que publicou no Instagram, Boninho comentou que haverá Casa de Vidro no BBB 23. O chefão do reality show escreveu na legenda da publicação: "sim! Confirmado a Casa de Vidro! Mas tudo muito diferente".

No vídeo, Boninho soltou alguns spoilers, mas deixou bastante mistério no ar. "Então, vai ter Casa de Vidro sim e o Big Brother vai começar antes de começar. Mas eu preciso falar para vocês isso depois, agora não vai dar", comentou Boninho sobre o BBB 23.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Ao dizer que a temporada irá "começar antes de começar", o diretor pode indicar que a dinâmica será realizada antes da estreia da temporada. No ano passado, a Casa de Vidro foi realizada durante a edição e os competidores Gustavo e Larissa ficaram em um espaço separado dos demais no confinamento. O público votou se eles entrariam ou não no jogo.

Já na edição de 2023, é possível que o público tenha que decidir quem entra - ou se alguém entra - no programa antes mesmo da competição pelo prêmio milionário ter ganhado a largada.

Em outras edições, como a de 2020, a Casa de Vidro ficou exposta em um shopping do Rio de Janeiro. Os competidores Daniel, Ivy, Renata e Caon moraram alguns dias no espaço e eram visitados por curiosos fãs do programa. Ao final, o público votou e decidiu quem seriam os dois com vaga no programa. Ivy e Daniel se deram bem e saíram de lá como os vencedores.

+Quando sai a lista dos participantes do BBB23?

Quando começa a nova temporada do reality show

A nova temporada do Big Brother Brasil começará no dia 16 de janeiro de 2023, uma segunda-feira. A atração continuará sendo apresentada por Tadeu Schmitd, que está a frente do reality show desde a edição de 2022.

O prêmio será maior este ano, mas o valor exato ainda não foi divulgado. A dinâmica de reunir e famosos no elenco anônimos que tem sido utilizada desde 2020 será mantida nesta temporada. A exibição do reality será 24 horas no Pay Per View - pela Globoplay e também clientes que contratam por TV por assinatura - e de domingo a domingo nas telinhas da TV Globo entre a faixa das 22h00 e 23h00.

Leia também

A Fazenda 15: edição de 2023 está confirmada; o que sabemos