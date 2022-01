VÍDEO: primeiro beijo do BBB 22 é de Lucas e Eslovênia

Primeiro beijo do BBB 22 aconteceu durante festa do líder - Foto: Reprodução/Globoplay

Algo muito aguardado por quem acompanha o reality show da Globo finalmente aconteceu na nova temporada: o primeiro beijo do BBB 22! O momento de pegação aconteceu entre Eslovênia e Lucas e acabou causando conflito na casa.

De quem foi o primeiro beijo do BBB 22?

Lucas e Eslovênia marcaram o primeiro beijo do BBB 22. Depois de flertarem, dançarem coladinhos e trocarem selinho, a dupla fez o momento acontecer durante a festa do líder Douglas, que começou no final da noite de ontem, quarta (26), e seguiu pela madrugada desta quinta-feira (27).

Depois de muito papo, enquanto estavam perto dos comes e bebes da festa, Lucas e Eslovênia finalmente se beijaram. O momento foi comemorado por alguns participantes que ansiavam por alguma formação de casal no confinamento, como Pedro Scooby, que gritou: “lindos”.

Após o primeiro beijo do BBB 22 acontecer, Lucas confessou para a pernambucana que ela foi seu primeiro beijo do ano. Eslovênia também disse que ainda não havia beijado ninguém em 2022.

Decepção e muito choro após beijo

Após ver o primeiro beijo do BBB 22 entre Eslovênia e Lucas, Natália ficou mal. A jovem de 22 anos passou o dia em uma troca de carícias e flertes com o estudante de medicina durante o dia e por isso ficou magoada quando viu a cena.

Natália chorou muito, jogou objetos na porta do quarto e no chão da cozinha da xepa e ameaçou deixar o programa. A designer de unhas foi amparada pelos colegas e desabafou sobre se sentir rejeitada. Durante uma de suas crises de choro na madrugada, Natália também comentou: “estou mal, estou triste, estou chateada. Ele é meu amigo e eu fiquei magoada por ele beijar uma pessoa que não gosta de mim”.

Nas redes sociais, tanto o primeiro beijo do BBB 22 quanto a reação de Natália geraram assunto. Os nomes dos participantes foram parar no Trends Topics do Twitter, ranking que mostra os assuntos mais comentados do momento.

Selinhos no BBB

O primeiro beijo “de verdade” do BBB 22 foi entre Lucas e Eslovênia na festa do líder Douglas, no entanto, já haviam rolados outros beijinhos, ou melhor, selinhos. Os momentos marcaram a primeira comemoração da temporada, no último sábado (22), e também esta nova festa.

Na festa de sábado, Natália deu um selinho em Rodrigo e também em Maria. Na confraternização de ontem (26), o selinho foi entre Vinicius e Maria.

