VIP e Xepa BBB 22: entenda a 1ª divisão de comida na casa

A primeira divisão entre VIP e Xepa do BBB 22 foi formada pelo líder Douglas, que na sexta, 20/1, escolheu seis brothers para fazer parte de seu grupo. Se deu um lado tem privilégio, do outro será escassez de comida. Entenda como funciona.

Quem está no 1º VIP e xepa do BBB 22?

Com a liderança, Douglas Silva recebeu 6 pulseiras para distribuir entre os brothers e escolheu apenas homens: Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Paulo André, Lucas, Rodrigo e Luciano.

Os participantes do BBB 22 contemplados com a pulseira do VIP ganham uma quantidade maior de estalecas e têm direito a uma grande variedade de alimentos na hora de fazer o mercado. Além disso, o grupo tem acesso ao quarto do líder que neste ano tem bar e até pista de dança.

Já quem está na xepa ganha menos estalecas e só tem acesso a itens básicos no mercado, como arroz, feijão, ovo, miojo, biscoito e carnes de segunda (língua, moela e fígado).

Os brothers da xepa não podem usar itens da cozinha do VIP e vice-versa. A comida também não pode ser compartilhada e quem quebrar regras, é punido pela produção e perde estalecas. É fogo no parquinho pronto.

Quem ganhou o anjo do BBB

Rodrigo foi quem ganhou o anjo do BBB 22 e como manda a tradição, o dono do colar teve que escolher 2 pessoas para cumprir o castigo do líder. Os azarados da vez são Eliezer e Naiara Azevedo.

No primeiro monstro da edição, os dois participantes precisam se revezar em uma plataforma na área externa da casa, enquanto vestem uma fantasia de ‘orelhão.’ O local não pode ficar vazio em nenhum momento.

Eliezer assumiu o primeiro turno, enquanto Naiara foi descansar. Algumas horas depois, a cantora trocou de lugar com o designer.

Vale lembrar que, nesta semana, o anjo é autoimune. Ou seja, Rodrigo não poderá ser votado durante a formação de paredão.

Como vai ser a formação de paredão?

A primeira formação de paredão ocorre no domingo, dia 23 de janeira. A berlinda será tripla. O líder indica uma pessoa, que tem direito a um contragolpe. Já no confessionário, os brothers precisam votar em duas pessoas.

O indicado no contragolpe e os dois mais votados da casa jogam a prova bate e volta, e um deles escapa do paredão.

Cronograma da semana no BBB 22

Sábado (22): festa a partir das 22h15

Domingo (23): formação de paredão triplo + prova bate e volta a partir das 23h15

Segunda (24): jogo da discórdia a partir das 22h25

Terça (25): eliminação a partir das 22h25

