Votação BBB 22 UOL aponta derrota de Jade para Arthur

O maior reality da TV está a todo vapor e Jade, Arthur e Jessi se enfrentam no sétimo paredão da temporada, e já é possível ter uma ideia do resultado final com a parcial da Votação BBB 22 UOL. Os números da enquete já indicam que a influencer pode se despedir do confinamento nesta semana.

Parcial da Votação BBB 22 UOL

A primeira parcial da enquete atualizada da votação BBB 22 UOL aponta Jade Picon eliminada do BBB. Na consulta feita na madrugada desta segunda-feira, 7 de março, às 1h30, a influenciadora aparece com 87,68% das intenções de votos.

Jessi está na segunda posição com 7,90% dos votos e Arthur aparece como o nome menos votado da semana, com apenas 4,42% dos votos na votação.

Isso não significa que a porcentagem da eliminação será essa adiantada pela parcial, mas aponta para o resultado da votação popular. A enquete do UOL é um espelho da real votação do público, mas os votos não são oficiais.

No DCI, a enquete também aponta a saída de Jade. A moça já soma 86,20% dos votos, enquanto Arthur – seu maior rival – tem apenas 4,04% das intenções de votos. Jessi, que foi indicada pelo líder Pedro Scooby somava 9,76% dos votos no portal.

Se o resultado das parciais se consolidarem, o quarto Lollipop terá mais uma baixa na terça, dia 8.

Votação GShow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começa no domingo, dia 6 de março e vai até terça, 8 de março de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Agora, para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissor na internet que conta com planos a partir de R$ 24, 90 ao mês, o público pode ter acesso ao mesmo sinal da TV aberta e também às câmeras exclusivas dentro do confinamento, estilo Pay-Per-View.

Programação do BBB 22

Terça-feira (08/3): Noite de Eliminação;

Quarta-feira (09/3): Festa do Líder;

Quinta-feira (10/3): Prova do Líder;

Sexta-feira (11/3): Festa com show;

Sábado (12/3): Prova do Anjo;

Domingo (13/3): lá bem formação de Paredão de novo.

