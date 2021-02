BBB 21: que horas é o raio-x? Veja como funciona

Uma dúvida que surge muito em quem acompanha o reality show da Globo é: como funciona o raio-x? Apesar de ser algo presente no programa há anos, não é todo mundo que lembra das regras que os brothers do BBB 21 precisam cumprir diariamente no confinamento.

Se às vezes você se pergunta: que horas é o raio-x do BBB 21? É algo diário? Obrigatório? Quanto tempo leva? Entre outros questionamentos comuns, calma que a gente te deixa a par de tudo. Para isso isso fizemos esse compilado para não te faltarem respostas, descubra tudo o que precisa sobre essa dinâmica que os participantes precisam realizar todos os dias.

Raio-x do BBB 21

Qual o horário do raio-x todos os dias? Não há um horário ou tempo padrão para a realização do raio-x no confinamento. A tarefa de acordar os brothers é da produção do programa, por isso a tarefa pode variar. O raio-x só é liberado quando a casa inteira está acordada e o despertador do reality já tocou. E quanto isso acontece? Depende bastante, o raio-x é a primeira tarefa dos brothers no dia, mas pode variar por conta das atividades do reality. Por exemplo, dias que são de pós-festa, os brothers dormem até pelo menos 10h – 11h, às vezes até mais tarde, como 12h – 13h, fazendo com que o raio-x comece a partir desse horário. Em dias “normais”, ou seja, em que o participantes não tiveram grandes eventos ou provas na madrugada, o despertador costuma tocar entre 9h e 10h, fazendo com que o depoimento matinal seja gravado mais ou menos nesse horário.

A partir do momento em que a produção do BBB 21 acordou os participantes, o cronômetro que existe na sala começa a funcionar. Os brothers tem um horário determinado para realizar o depoimento matinal, quanto mais brothers na competição, mais tempo no cronômetro, ou seja, o tempo para a realização do raio-x vai diminuindo conforme a temporada vai passando.

O que os brothers fazem no raio-x?

Ao entrar no confessionário, todos tem cerca de um minuto para gravar um recado para a família, amigos e fãs. Não há um tema obrigatório, o participante do BBB 21 pode falar sobre qualquer assunto durante seu momento no raio-x, a única obrigação é que um vídeo seja gravado. Se por exemplo, alguém decidir que não vai falar uma palavra durante o depoimento matinal, não há nenhuma regra que impeça, contanto que o vídeo seja gravado.

Após gravar o recado, o brother ou a sister precisa participar do queridômetro do dia. Neste momento, os participantes do BBB 21 escolhem uns para os outros emojis que descrevam o que cada um pensa dos colegas de confinamento. É possível que a escolha do emoji seja positiva, como carinha feliz ou coração, ou negativa, como cobra, planta, entre outros.

Antes das edições do BBB 21 e 20, em que foi implementado os emojis, o queridômetro era apenas com corações, de 0 a 5 os brothers classificavam como cada um se sentia em relação aos demais participantes da casa e depois uma porcentagem era divulgada pelo site oficial do reality show. Também diferente dos anos anteriores, hoje os brothers podem ver o que receberam dos colegas, o que sempre causa atrito na casa, antigamente o Big Brother Brasil só revelava o resultado do queridômetro para o público.

Brothers são obrigados a gravar o raio-x

É regra que todos os confinados do BBB 21 participem do raio-x todos os dias. Caso alguém deixe de aparecer no confessionário para a realização da tarefa, uma punição grave é dada. Lucas Penteado e Karol Conká perderam 500 estalecas cada por não acordarem para o depoimento diário.

Após todos os brothers gravarem o raio-x, o cronômetro da sala é encerrado. Se ainda estiver faltando alguém para a tarefa diária, o cronômetro continua ativo no telão da sala do BBB 21.

