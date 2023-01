Horário do BBB 23 domingo: programa de hoje terá 1º paredão

O BBB 23 está com apenas uma semana no ar, mas o elenco está para jogo e por isso a impressão do público é que já se passou muito mais. Mesmo assim, o primeiro paredão só chegou agora e será formando neste domingo (22/01). A berlinda terá um diferencial importante e será realizada em duas etapas. É importante ficar de olho na programação da Globo para não perder nada!

Que horas começa o BBB 23 hoje, domingo (22/01)?

O BBB 23 hoje começa às 23h10, depois do Fantástico. De acordo com o cronograma oficial da emissora, esta primeira formação de paredão da temporada terá 1 hora e meia no ar, terminando por volta de 00h40. Depois, a programação seguirá com o Domingo Maior, que vai exibir Esquadrão Suicida.

Antes de a votação na casa começar, a edição exibirá o almoço do anjo da dupla Bruno e Aline Wirley, que venceram uma disputa de habilidade ontem, sábado (21), e escolherão para quem vai o colar de imunidade esta semana.

Além da recompensa da dupla, será exibido mais alguns momentos da casa neste final de semana, como papos sobre jogo e votos, que já antecipam a formação de paredão. Fred Nicácio e Marília também serão liberados do castigo do monstro. Em seguida, Tadeu Schmidt finalmente dará a largada para a votação.

Como o 1º paredão será formado?

O primeiro paredão do BBB 23 será em duplas, assim como as demais dinâmicas desta primeira semana de jogo. Os primeiros a se pronunciarem serão os anjos, que vão imunizar uma dupla colega. Em seguida, as líderes Bruna e Larissa poderão fazer sua indicação.

Depois, a casa irá votar no confessionário. A dupla Tina e Guimê terá uma vantagem, por causa do poder coringa que foi arrematado no leilão de sexta-feira (20) pela angolana. Por isso, o voto deles terá peso 2.

Quando todos já tiverem votado, o apresentador Tadeu Schmidt informará quem recebeu mais indicações e foi parar na berlinda. Essa dupla mais votada terá direito a um contragolpe.

Prova bate e volta e quarto secreto

Essa semana contará com prova bate e volta. A única dupla que fica de fora é a indicada pelas líderes. Depois que a prova for realizada e alguém se salvar, a votação do 1º paredão será aberta no site oficial do reality show.

Porém, se engana quem pensa que na terça-feira (24) haverá a eliminação de uma dupla. Isso porque esta berlinda contará com o quarto secreto. Por isso, o público irá votar desde domingo até terça na dupla que deve ir parar no quarto. Eles serão levados para lá na terça.

Quando eles estiverem lá, o programa irá abrir uma nova votação e desta vez o público vai escolher quem entre os dois deve ser eliminado e quem volta para o jogo. A eliminação será na quinta-feira (26), assim como o retorno do participante que ganhar a disputa em dupla. Depois disso começará um novo ciclo no jogo.

Programação da Globo nos próximos dias

Segunda-feira (23) - 22h25: jogo da discórdia

Terça-feira (23) - 22h25: primeira votação deste paredão será encerrada e dupla vai para o quarto secreto

Quarta-feira (23) - 22h25: primeira festa do líder da temporada

Quinta-feira (23) - 22h25: resolução do quarto secreto do 1º paredão, alguém sai e alguém volta para casa + prova do líder da semana

VEJA também - BBB no Multishow: aprenda a assistir o reality ao vivo no canal