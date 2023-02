BBB 23: como assistir a Prova do Anjo ao vivo neste sábado, 11/02

Sábado é dia de Prova do Anjo no BBB 23! Hoje, 11, os brothers se reúnem na área externa mais uma vez para competir pelo colar da imunidade e também por um carro 0km, prêmio que será dado ao vencedor da disputa. Somente os assinantes do Globoplay conseguem acompanhar ao vivo, enquanto os demais espectadores podem assistir aos melhores momentos na edição de hoje à noite.

Como assistir a Prova do Anjo do BBB 23?

A Prova do Anjo é transmitida em tempo real no Globoplay, plataforma de streaming da Globo. Para acompanhar, é necessário ser assinante de um dos planos pagos.

Pela TV: os melhores momentos da competição vão ao ar a partir das 22h25, horário de Brasília, na Globo.

Pela internet: o Globoplay faz a transmissão da Prova do Anjo no período da tarde. Não há hora certa para o jogo começar, mas a dinâmica costuma ter início após o meio dia. Siga os passos para assistir:

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, baixa o aplicativo disponível para Android e iOS.

2- Usuários que ainda não são assinantes precisam adquirir um dos planos. No canto superior direito da tela, clique em 'Assine já'.

3 - É necessário se cadastrar no sistema antes de prosseguir. Insira seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha.

4- Adquira um dos planos disponíveis. Os valores mensais começam em R$ 24,90, enquanto o plano anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12x.

5 - Efetue o pagamento utilizando cartões de crédito ou carteiras digitais.

6- Concluído o cadastro e a aquisição do plano, retorne para a página inicial.

7- Clique em 'Agora na TV' e depois na aba 'BBB'. As provas são transmitidas pela câmera 1, 'acompanhe a casa'. Os assinantes também conseguem assistir o que está acontecendo nos outros cômodos.

Como será a Prova do Anjo de hoje?

A Prova do Anjo deste sábado será realizada em duplas, mas apenas um deles será o anjo. O outro ganhará imunidade e não poderá ser votado na formação do paredão de amanhã. No entanto, se a dupla do anjo for Bruno, ele não poderá ficar imune pois já estão emparedado através do Big Fone.

O vencedor leva para casa um carro 0km, além dos benefícios já conhecidos: oportunidade de imunizar um colega, um almoço especial com três convidados à sua escolha e vídeos gravados pelos familiares.

Ele também escolhe quem deve cumprir o castigo do Monstro. Os brothers escolhidos devem vestir uma fantasia desconfortável e dançar ao som da música colocada pela produção até a noite de domingo, além de perderem 300 estalecas cada e quem está no VIP vai direto para a xepa.

Ao longo da temporada, Aline Wirley, Bruno, Ricardo e Cristian foram os brothers que venceram a Prova do Anjo até agora.

Quem já está no paredão?

Bruno é o brother que já está no paredão. O alagoano foi indicado por Gustavo, que atendeu o Big Fone na última quinta-feira, 9 - o caubói também estava na berlinda, mas se livrou após vencer a Prova do Líder e se tornar o todo-poderoso pela segunda semana consecutiva.

No domingo, Gustavo irá indicar um participante direto para a berlinda. Key Alves, que arrematou o Poder Curinga, também vai mandar um rival direto, sem chance de fazer a Prova Bate e Volta. As duas outras vagas serão preenchidas pelos dois mais votados da casa.

Bruno e os dois mais votados no confessionário jogam a Prova Bate e Volta, mas apenas um deles escapa da votação popular. O paredão da semana será quádruplo.