BBB 23: Fred Nicácio é medico de que? Saiba especialização

Brother deixou o jogo no sétimo paredão da atual temporada do reality show.

Fred Nicácio foi um dos principais nomes da edição de 2023 do Big Brother Brasil. O recente eliminado era do time do camarote, mas muita gente não o conhecia antes do programa da TV Globo. Isso porque apesar de ser apresentador e aparecer em um reality show brasileiro, sua principal profissão é a medicina.

Qual a profissão de Fred Nicácio do BBB?

Fred Nicácio é dermatologista e já foi médico generalista plantonista da rede pública de saúde, o SUS. O famoso falou sobre sua trajetória profissional para colegas no confinamento e contou que antes de se tornar médico trabalhava como fisioterapeuta.

Além desta carreira, ele também deu início a uma vida de artista. O médico fez sua estreia como apresentador ao aparecer no reality show Queer Eye Brasil, na Netflix, versão brasileira de um programa de sucesso dos Estados Unidos.

Por aqui, o reality tem apenas uma temporada por enquanto, que foi ao ar em 2022. Com a badalada participação de Fred Nicácio no BBB 23, é possível que a Netflix invista em mais episódios da atração. No programa, o médico trabalha ao lado de Yohan Nicolas, Luca Scarpelli, Rica Benozzati e Guto Requena para ajudar pessoas a mudarem de vida, melhoraram a auto estima e ganharem uma repaginada completa no visual e seu estilo de vida.

Por que Fred Nicácio é famoso?

Fred Nicácio ficou famoso por causa de um atendimento SUS em 2018. Na época, ele ainda era estudante de medicina. Ele viralizou na internet depois de postar uma foto com uma senhora de mais de 70 anos que disse estar muito feliz porque era a primeira vez em sua vida que era atendida por um médico negro.

"Essa é a Dona Eunice, e no auge dos seus 74 anos, foi a primeira vez que foi consultada por um médico negro. Obrigado por me dar a honra de presenciar esse momento da sua vida, Dona Eunice", escreveu Nicácio na legenda da publicação.

No ano seguinte, ele mais uma vez tomou as redes sociais. Desta vez, Fred Nicácio viralizou ao usar a linguagem brasileira de sinais (LIBRAS) para atender um paciente na rede pública de saúde. Esta nova postagem também sensibilizou muita gente e o médico apareceu na mídia e programas de TV, como o Encontro, que na época era comandado por Fátima Bernardes.

Desde então, Fred Nicácio foi ficando cada vez mais conhecido. O médico cresceu nas redes sociais, apareceu em lives sobre a luta antirracista, saúde e beleza no Instagram de Bruno Gagliasso, além de se tornar apresentador com o reality show da Netflix. Em 2023, ele ganhou alcance nacional ao integrar o elenco de participantes do BBB 23.

Eliminação no BBB 23

Fred Nicácio já havia pisado em algumas berlindas do BBB 23 e conseguiu se salvar antes, mas não teve a mesma sorte no sétimo paredão da temporada. Em uma briga por permanência contra Cezar Black e seu rival declarado Cara de Sapato, o brother perdeu a disputa e deixou o programa com 62,94% de um total de mais de 222 milhões de votos.

Nicácio caiu no paredão por causa de Bruna Griphao, outra rival declarada do médico no jogo. A jovem venceu a prova do líder e mandou o adversário direto para a berlinda. Assim, ele não teve chance de escapar com a prova bate e volta e precisou enfrentar a votação.

O famoso foi o primeiro camarote a deixar o programa e se tornou indiscutivelmente um dos protagonistas da edição. O brother esteve no quarto secreto logo na primeira semana, voltou do paredão falso, foi para mais paredões, venceu prova bate e volta e se envolveu em muitas confusões na casa. Na web, foi alvo de diversos memes e se tornou queridinho de muitos.

"Dono de inúmeros cinturões de campeão na luta da vida. Venceu o preconceito contra o homem preto, venceu o preconceito contra o homem gay. Venceu preconceitos para ser quem ele é, para ter a profissão que tem, para seguir a religião que adora. Você é exemplo para tanta gente em tantos sentidos", comentou o apresentador Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação do brother.

Veja como foi a primeira entrevista do participante após a eliminação, no Rede BBB:

