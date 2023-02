BBB 23: que horas toca o Big Fone hoje e como assistir - 09/02

O temido Big Fone fará sua segunda aparição no BBB 23 nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. O aguardado momento será durante o período da manhã e ganhará exibição ao vivo na TV Globo. O telefonema será decisivo para o paredão desta semana, que será formado no domingo.

Quando vai tocar o Big Fone nesta quinta-feira no BBB 23, 9 de fevereiro?

O Big Fone irá tocara às 11h46 desta quinta-feira (9). A informação foi divulgada nas redes sociais e também site oficial do BBB 23.

Esta é a segunda vez que o telefone toca na edição e a ligação será perigosa! Isso porque quem atender ao telefone será enviado direto ao paredão. Além disso, a pessoa também terá que escolher algum colega de confinamento para ser mandado para a berlinda da semana, a quarta da temporada.

O programa revelou que a única chance que um dos dois participantes emparedados terá de escapar da berlinda será com a prova do líder. A disputa pela liderança será ainda hoje, quinta-feira (9), durante o programa ao vivo do BBB 23 na TV Globo. Ou seja, se quem atender o telefone ou a pessoa que foi indicada por ele ao paredão for coroado líder, consegue escapar da disputa por permanência.

Como assistir o momento ao vivo

Nas publicações das redes sociais em que divulgou a dinâmica do Big Fone, o reality show revelou que o momento será exibido ao vivo na TV Globo. Assim, será possível assisti-lo totalmente de graça, seja pela TV ou online. Porém, quem preferir ver por diferentes ângulos também tem a opção do Pay Per View.

TV Globo ou graça pela Globoplay

A exibição pela TV Globo é bastante simples de acompanhar, você deve sintonizar na emissora de qualquer aparelho com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso esteja longe de uma televisão, mas não queira perder ao momento, você pode assistir pelo celular ou computador usando a aba "Agora na TV" da Globoplay.

Para conseguir conferir o momento pela aba gratuita da Globoplay que exibe a programação em tempo real da TV Globo é preciso ter uma conta na plataforma streaming. Pode ficar tranquilo, pois nada será cobrado por isso.

Acesse o site (https://globoplay.globo.com/) e depois clique em "entrar" no canto superior direito e em seguida "cadastre-se";

Você será redirecionado a um formulário em que terá que informar: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em mora;

Para finalizar o processo é necessário selecionar a caixinha que confirma que você leu e concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade e em seguida apertar o botão "cadastrar";

Pronto! Agora você já tem seu cadastro com login e senha para usar no site. Assim, para conferir o momento em que o Big Fone irá tocar é só acessar a plataforma no horário, às 11h46, e clicar na aba "Agora na TV" e em seguida "TV Globo".

Pelo Pay Per View

Caso prefira passear pelas diversas câmeras que estão disponíveis no confinamento e assistir ao mosaico que mostra vários espaços da casa de uma vez, acompanhando o toque do Big Fone de diferentes ângulos, há a opção do Pay Per View. No entanto, é bom avisar que esta opção é paga, pois as câmeras exclusivas do confinamento só são disponibilizados para clientes.

Para isso, acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em "entrar" e depois em "cadastre-se" para ser levado até o formulário de inscrição;

Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização. Finalize o processo selecionando a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e apertando "cadastrar";

Agora será necessário escolher um pacote para assinar. Você deve irá até a página de compras da plataforma, conhecida como Vitrine Globoplay (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay). Clique em um plano que cabe no seu bolso, os valores começam em R$ 19,90 e vão até R$ 89,90 e oferecem diferentes benefícios e combos;

Após informar seus dados de pagamento, você receberá uma confirmação de conta e já estará apto a usar a plataforma. No horário em que o Big Fone tocará você deve entrar no streaming e clicar nas câmeras ao vivo do BBB 23. Pronto!

