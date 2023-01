BBB 23: saiba quem é o lutador Cara de Sapato, camarote no Big Brother

Cara de Sapato é mais um participante do BBB 23 confirmado nesta quinta-feira. O lutador é de João Pessoa, na Paraíba, e foi campeão do reality show "The Ultimate Fighter: Brasil 3" em 2013. Ele também é amigo de Neymar e de cantores sertanejos. Conheça o novo integrante do Big Brother Brasil.

Quem é o lutador Cara de Sapato?

Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, ou Cara de Sapato como é conhecido, é um lutador brasileiro de 32 anos, conhecido por vencer o "The Ultimate Fighter: Brasil 3" em 2013. Antônio nasceu em João Pessoa, na Paraíba.

O apelido Cara de Sapato - participante do BBB 23 - foi dado pelo tamanho do seu queixo. Desde então ele decidiu adotar o apelido e tornou-se conhecido no meio das artes marciais desta maneira.

Após ganhar o reality show da Rede Globo, Cara de Sapato deslanchou na carreira de lutador. Em 2021, ele foi campeão na categoria meio-pesados de 93kg na PFL MMA, organização de artes marciais dos Estados Unidos, a terceira maior de MMA do mundo e do país, faturando US$ 1 milhão. No total, são dez vitórias e cinco derrotas no MMA.

Em julho de 2022, entretanto, ele se lesionou e passou por cirurgia no ligamento do joelho, o que o deixou afastado do octógono pelo restante da temporada. Na época, ele chegou a vencer duas partidas e se classificar para os playoffs, sem poder brigar pelo cinturão.

Nas redes sociais ele acumula 16 milhões de seguidores onde posta fotos com a família e em momentos de viagens.

Idade: 32 anos

Altura: 1,88 m

Signo: Touro

Relacionamento: solteiro

Instagram: @caradesapato

Amigo de Neymar

Cara de Sapato tem muitos amigos famosos, incluindo o jogador Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e ídolo do Paris Saint-Germain.

Além do jogador, Cara de Sapato também coleciona amizades no sertanejo, como Marcos e Belutti, segundo o portal UOL, e Júnior Cigano.

Na virada de ano novo entre 2022 e 2023, o lutador foi a festa de Gabriel Medina em Maracaípe, em Pernambuco, registrando fotos nas redes sociais com o surfista e outros amigos famosos como Marcus Buchecha, lutador.

Será que o amigo vai puxar mutirão para salva-lo do paredão?

Quem são os participantes do BBB 23?

Ao longo da programação da Globo os participantes do BBB 23 estão sendo revelados nesta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Assim como na edição passada, o elenco foi dividido entre famosos convidados pela produção, o grupo Camarote, e os anônimos do Pipo.ca

Na última terça-feira, o público conheceu os quatro primeiros candidatos a brothers pela casa de vidro. O público vai escolher dois, um homem e uma mulher entre Gabriel, Manoel, Giovanna e Paula, para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A estreia do BBB 23 está marcada para 16 de janeiro, segunda-feira, depois do capítulo inédito da novela Travessia.

