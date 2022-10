Quando começa o BBB 23? Veja data da nova edição

O fim do ano se aproxima e a produção do Big Brother Brasil já tem trabalhado para trazer mais uma temporada ao público da TV Globo. Em janeiro é quando começa o BBB 23 e quanto mais se aproxima a data de estreia, a ansiedade por novidades aumenta.

Quando começa o BBB 23 na TV Globo?

Ao curiosos sobre quando começa o BBB 23, a previsão do site oficial da Globo é que a nova temporada chegue às telinhas no dia 16 de janeiro, uma segunda-feira.

Geralmente, o reality show divulga a lista oficial de participantes alguns dias antes do primeiro episódio ir ao ar, durante os intervalos da programação do canal. O Gshow informou que a dinâmica utilizada para selecionar os participantes nas temporadas passadas continuará. Ou seja, metade do elenco de 2023 será do camarote (famosos) e a outra será de anônimos que se inscreveram para o programa.

Em junho deste ano, o diretor do programa, Boninho, revelou que as entrevistas antes da cadeira elétrica - parte das seletivas do reality - voltaram a ser presenciais. A seleção de participantes foi online nos últimos anos por conta da pandemia do covid-19. Salvador foi a primeira cidade a receber a presença da produção para entrevistar possíveis competidores.

Confira o anúncio:

Quem vai apresentar o BBB 23?

O apresentador Tadeu Schmidt continuará a frente do programa. Este será o segundo ano do jornalista no comando do Big Brother Brasil. Ele estreou no BBB 22, quando substituiu Tiago Leifert, que estava trabalhando na atração desde 2017.

Tadeu agradou o público com seu trabalho em 2022 e virou um queridinho das redes sociais. Antes, o apresentador passou 10 anos no Fantástico, programa jornalístico em que era apresentador e também comandava quadros, como o famoso Cavalinhos do Fantástico, que aborda futebol e foi assumido por Alex Escobar após a saída de Schmidt. Já seu cargo de apresentador ficou com Maju Coutinho.

Quem serão os patrocinadores do BBB 23?

A cota de patrocínio do reality show tem sido preenchida antes mesmo do mês quando começa o BBB 23 chegar. De acordo com apuração do Notícias da TV, que teve acesso ao mapa de contratos já assinados no final de setembro, 11 marcas já fecharam com o programa e por isso o reality já vendeu quase R$ 800 milhões em patrocínio.

Entre os principais nomes estão Americanas, McDonald's, Above, Quinto Andar e Seara, que já deram às caras como patrocinadores em outras edições. A Stone, Heineken, P&G, Chevrolet, a Hypera Pharma e Ademicon também fecharam contrato.

BBB 23 terá prêmio maior

Desde que a vigésima segunda temporada do reality show chegou ao fim, boatos apontavam que o prêmio da próxima edição iria aumentar. Em setembro, Boninho confirmou que o vencedor levará mais do que R$ 1,5 milhão para casa.

O diretor escreveu na legenda de um vídeo no Twitter em setembro: "é o BBB 23 com mais poder, mais dinâmico e com o maior prêmio de todos os tempos". Não foi revelado por Boninho e nem pela TV Globo até agora qual será o novo valor do prêmio. O total de R$ 1,5 milhão para o vencedor foi estabelecido na edição de 2010 e desde então nunca mudou. Antes disso, o prêmio já foi de R$ 1 milhão (BBB 5 a BBB 9) e de R$ 500 mil (BBB 1 a BBB 4).

Veja como foi a final da edição de 2022:

