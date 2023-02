Guerra vai sobreviver em Travessia, mas perde poder

Personagem vivido por Humberto Martins, Guerra vai sobreviver em Travessia ao atentado que quase o deixou em pedaços. A bomba-relógio colocada no carro do empresário não foi suficiente para matá-lo e em breve ele retomará a consciência na novela de Gloria Perez. Porém, para o azar do personagem, ele caíra nas garras do genro interesseiro.

Guerra não morre em Travessia

Após os cuidados médicos necessários para salvar a vida do empresário, Guerra irá acordar da sedação nos próximos capítulos da novela Travessia, previstos para a semana que vem pelos resumos da emissora. No entanto, ele estará bastante confuso ao despertar e acabará falando mais do que devia.

Ari irá visitar o sogro sozinho e acabará pescando algumas informações confidenciais. Ao pensar que está conversando com Chiara (Jade Picon), Guerra contará para o personagem de Chay Suede que esconde algo importante na parede falsa de seu quarto.

O filho de Nubia (Drica Moraes) não perderá tempo e correrá até a casa de Guerra para roubar o que for preciso. Ele encontrará papéis em branco assinados pelo sogro. Com os documentos em mãos, eles começará a agir para tomar o poder que tanto almeja. Ari então irá transferir as ações de Chiara para seu nome e ainda fará uma procuração lhe dando plenos poderes.

Ainda segundo os resumos da novela Travessia, Ari se sentirá tão bem após suas falcatruas, que até ficará a vontade na cadeira de Guerra na construtora, o que deixará Talita (Dandara Mariana) incomodada. Gil saberá das ações do amigo e o repreenderá. No entanto, mesmo assim a consciência do personagem de Suede não pesará.

Ari desfaz acordo que Guerra fez com Brisa

Nos últimos capítulos da novela Travessia, antes de Guerra sofrer o acidente, ele chamou Brisa para uma conversa séria. O empresário disse para a maranhense que se ela aceitasse depor o que sabe sobre Moretti (Rodrigo Lombardi), garantiria que Ari não seria um empecilho e que Tonho voltaria para os braços da mãe. "Faça esse depoimento e você terá seu filho de volta", prometeu.

Brisa fez o planejado, se sentou com a delegada Helo (Giovanna Antonelli) para falar sobre o caso e contar que Oto hackeou as licitações no Maranhão a mando do rival de Guerra. Porém, mesmo assim, ela não terá a guarda de Tonho.

De acordo com os resumos, após o acidente do sogro e com bastante poder em mãos, Ari se recusará a cumprir o que Guerra prometeu para Brisa e falará na frente dos dois que não entregará o menino.

Quem colocou a bomba no carro de Guerra?

As suspeitas ficarão em cima de Moretti por um bom tempo na novela. Afinal, ele é arqui-inimigo do personagem de Humberto Martins desde que a novela começou. Helo irá atrás do empresário, no entanto, ele não será o culpado do crime, de acordo com informações do Purepeople.

Segundo o site publicou no dia 1 de fevereiro, Ari será o grande responsável pelo atentado. Na intenção de ficar com os negócios do pai de Chiara, o personagem de Suede estará por trás do plano que quase o matou.

Veja como foi o momento:

Mesmo que os resumos ainda não mostrem a resolução do caso, nas redes sociais a ideia já vem sendo apontada pelo público. "O Moretti não foi o autor do atentado porque é a obviedade das obviedades, então a chance de ser o Ari é 98%. Até pq ele ganha e muito com isso. Ninguém mais na história teria motivação alguma", comentou o colunista Sérgio Santos no Twitter.

"Até porque ele vai mentir e fazer com que a chiara passa as ações dela pro nome dele, então é praticamente óbvio", concordou um usuário da rede social na publicação.

Até pq ele vai mentir e fazer com que a chiara passa as ações dela PRO NOME DELE, então é praticamente óbvio — Jessica (@jessica35212862) February 4, 2023

Quando acaba Travessia?

De acordo com a revista Ana Maria, a previsão atual é que Travessia termine apenas no dia 5 de maio. Então o folhetim ainda tem um caminho longo nas telinhas. A substituía da trama de Gloria Perez será Terra Bruta, criada por Walcyr Carrasco.

Antes, próxima novela das 21h00 havia ganhado o título de Terra Vermelha, mas acabou trocando de nome. A mudança ocorreu segundo o Notícias da TV porque o autor Domingos Pellegrini, que já tem um livro com o título, não chegou a um acordo com a emissora para que o folhetim pudesse compartilhar o mesmo nome de sua obra.

