Horário do BBB 23 hoje: que horas começa o BBB no domingo de carnaval

É comum para o Big Brother Brasil começar aos domingos bem tarde, depois das 23h00. Porém, neste final de semana a realidade será outra, devido aos desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro que começam hoje. Assim, o horário do BBB 23 será diferente e bem mais cedo do que o comum.

Qual o horário do BBB 23 hoje, domingo de paredão?

O BBB 23 irá começar às 21h15 hoje, domingo, 19 de fevereiro. O reality show ganhará seu início após o Fantástico e terá apenas 1 hora no ar. A partir das 22h15, o programa é substituído pelos desfiles de carnaval do Rio de Janeiro de 2023.

Os programas de domingo costumam ser compridos, por conta da formação de paredão, prova bate e volta e outros VTs que marcam a edição, como os melhores momentos da festa, almoço do anjo, entre outros.

Porém, como a enquete oficial da votação do paredão é sempre aberta no ao vivo, o programa deve correr para terminar a exibição no horário correto. Caso isso não aconteça, o resto da edição será mostrada na Multishow e no Pay Per View da Globoplay.

Horário do BBB 23 nos próximos dias

Domingo, 19 de fevereiro: 21h15

Segunda-feira, 20 de fevereiro: 21h15 (horário do BBB 23 será afetado porque também haverá desfiles neste dia)

Terça-feira, 21 de fevereiro: 22h25

Quarta-feira, 22 de fevereiro: 22h25

Quinta-feira, 23 de fevereiro: 22h25

Como será a formação do 5º paredão?

O quinto paredão do BBB 23 será triplo, terá contragolpe, votação aberta e prova bate e volta que salvará alguém da eliminação. O apresentador Tadeu Schmidt já revelou os detalhes ao público:

1 - O anjo Ricardo será o primeiro a se pronunciar e imunizará alguém.

2 - Depois, o líder Cezar vai fazer sua indicação ao paredão. É bem provável que ele indicará Ricardo, que o colocou no monstro e o levou direto para a xepa.

3 - Cristian usará seu poder coringa para tirar o direito de alguém da casa de votar. Ele não poderá excluir o líder Cezar e nem Cara de Sapato, que já ficará de fora da votação por causa de uma das consequências da prova do líder.

4 - A casa vai votar em seguida. Os votos serão abertos na sala do confinamento.

5 - Um contragolpe será dado pelo participante que está no paredão por causa da prova do líder

6 - A prova bate-volta será realizada para definir quem escapa da berlinda. Vão competir o indicado da casa, o brother que está no paredão por causa da prova do líder e quem sofreu o contragolpe. O indicado do líder não tem direito a uma vaga na disputa.

Quem já está no paredão?

O jornalista Fred já está no quinto paredão do BBB 23. O brother foi parar nesta situação porque pegou a pior consequência da prova do líder. No total, nove participantes tiveram desvantagens, mas apenas o famoso acabou na berlinda.

Fred foi o sexto a desistir da disputa de resistência. Ao pegar seu pergaminho, ele brincou que seria uma imunidade, mas acabou sendo o contrário e ele leu a mensagem: "você está no paredão". O ex de Boca Rosa ainda tem a chance de escapar porque terá direito a uma vaga na prova bate e volta.

Após quase 4h de prova, Fred passou mal e acabou saindo. Por consequência dos pergaminhos, ele está no próximo paredão.

Quais foram as 9 consequências