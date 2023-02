Enquete: Larissa deve ser expulsa do BBB 23?

Uma atitude de Larissa após a festa deste fim de semana do BBB 23 causou polêmica nas redes sociais. A professora de educação física bateu em Fred após se irritar com uma brincadeira e gerou pedidos de expulsão entre o público. Você acha que a jovem devem deixar o confinamento? Vote na enquete e opine!

Larissa dá tapa em Fred no BBB 23

Fred sujou os colegas de confinamento com creme depois da festa deste fim de semana do BBB 23. Larissa ficou irritada com o namorado e deu dois tapas nele. Um no braço do jornalista enquanto ele corria para fugir da professora e outra no rosto do brother, após abraçá-lo.

Nas redes sociais, a santa catarinense foi acusada de agressão pelo público. A hashtag "Larissa Expulsa" começou a crescer no Twitter e pedidos para que a jovem fosse retirada do jogo surgiram. Veja como foi o momento:

Vale expulsão?

Pensei que foi um só, mas na verdade a Larissa largou foi dois tapões no Fred kkkkkkk A ver se será expulsa.. #bbb23 pic.twitter.com/gxiK7jJSio — WebTVFama | #BBB23👩🏻‍💻 (@WebTVFama) February 19, 2023

Por enquanto, a produção não se pronunciou sobre o assunto e nem chamou a atenção da participante para suas atitudes, já que esta não é a primeira vez que isso ocorre. Em outra festa, ela deu um tapa em Bruna após se irritar com uma brincadeira da atriz. Até agora, a sister permanece na casa.

Na web, o público relembrou alguns momentos parecidos que causaram expulsões no confinamento. Como o tapa que Ana Paula Renault deu no rosto de Renan no BBB 16 e o empurrão que Hariany Almeida deu em Paula durante a última festa do programa.

Nestas situações, a produção considerou as atitudes das participantes como agressão e as retirou do jogo. Ambas eram favoritas do público e no caso de Hariany, a loira já estava até confirmada na grande final. Mesmo assim, a produção resolveu expulsá-las.

Enquete BBB 23 - Larissa deve ser expulsa?